台北遠東香格里拉 聖誕嘉年華 敦南最美打卡點

迎接歡樂歲末佳節，台北遠東香格里拉今年以「聖誕嘉年華」繽紛節慶佈置主題，營造熱鬧歡欣的節慶氣氛，大廳特別設置充滿童趣的旋轉木馬、聖誕市集、許願樹，The Cake Room也變身成巨型薑餅禮品屋販售豐富多元的聖誕糕點與禮品，而位於飯店敦南側的遠企廣場上高達40呎的「遠企耶誕樹」亦是敦南商圈最美聖誕打卡點！此外，飯店於歲末佳節期間不忘做公益，特別於大廳發起零錢捐款活動，用行動傳遞愛與祝福予台灣國際兒童村和新北市玩具銀行。

聖誕嘉年華 薑餅禮品屋

台北遠東香格里拉連續多年在大廳打造夢幻童趣的巨型薑餅城堡，已然成了聖誕期間熱門打卡點！今年飯店以「聖誕嘉年華」主題設計聖誕佈置，將遊樂園夢幻可愛的旋轉木馬移師飯店大廳，於平日上午11:30-下午12:00、下午5:30-6:00，以及週末上午11:30-下午1:00、下午2:00-4:00與5:30-6:30免費提供兒童乘坐，歡樂童趣氣氛，吸引所有經過的賓客駐足欣賞。不僅旋轉木馬很吸睛，大廳另一旁的聖誕許願樹也讓許多大小朋友停留片刻，寫下新年新希望，懸掛在聖誕樹上，祈願心誠則靈！

大廳還有充滿節慶氛圍的聖誕市集，各式節慶禮品、糕點應有盡有！市集延伸至變身為溫馨的薑餅禮品屋The Cake Room，滿屋的薑餅香甜芬芳不僅孩子們興奮不已，更激起大人們的童心，讓人流連忘返選購節慶禮物，由德籍行政甜點主廚法蘭克（Frank Braun）巧手獻上一系列節慶甜點，包含德式聖誕麵包、國王派、聖誕蛋糕、還有各式造型巧克力像是聖誕老人、企鵝寶寶、貓頭鷹、摩登雪人等，各各俏皮討喜又精緻，另有豪華聖誕禮籃，包含多樣香格里拉獨家商品，送禮自用皆宜，節慶限定蛋糕與禮籃需三天前預訂。

佳節傳愛 公益零錢捐

歡度佳節的同時，飯店也特別拋磚引玉，關懷社會需要幫助的團體，節慶期間飯店於大廳設置捐款箱，邀請賓客以小額捐款，將愛與溫暖傳遞給需要幫助的孩童，用實際行動支持台灣國際兒童村(SOS Children’s Village of Taiwan)與新北市玩具銀行。

總會位於奧地利的國際兒童村，組織遍布全世界已有133餘國，以拯救孩子們的靈魂為宗旨，收容失依失怙的兒童，讓他們得到溫暖的家庭、衣食、母愛及友愛，彌補孤兒心靈上的創傷而成為社會上有用的人，台灣國際兒童村成立於民國59年，早期以收容照顧孤兒與棄嬰為主，近年亦安置3到18歲受虐及行為偏差兒童，提供家庭溫暖與教育。而由新北市社會局指導、台灣玩具圖書館協會承辦打造的新北市玩具銀行，以推廣全齡共玩、環保、教育等核心價值出發，用「玩具物流中心」、「行動玩具車」、「玩聚窩旗艦店」等模式提供服務，期望能透過多項資源整合及配送，致力於分享二手玩具，關懷各個年齡層的族群，在溫暖與歡笑中，共創永續包容的社會，全球首座玩具共享園區預計於2025年竣工！

遠東集團聖誕樹 敦南商圈最美打卡點

不只是飯店內各處超有節慶感，飯店敦南側的遠企廣場與街道也是聖誕氣氛濃厚！今年大家攜手度過了疫情的考驗，遠東集團特以「暖意送平安．點亮心未來」為主軸，於遠企敦南廣場上豎立高達40呎的「遠企耶誕樹」，以金、橘色彩球及彩繪玻璃童話窗打造而成，更藉由7樓頂端掛起的金亮燈串，一路延伸至敦南林蔭大道，夜晚配合精采燈光秀照亮台北夜空，每年飯店也參與遠東集團的聖誕點燈活動，日前由遠東集團董事長徐旭東率領台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東(Marco Vazzoler)與關係企業主管，偕同主禮嘉賓台北市政府柯文哲及外交部政務次長田中光，以及近60位來自多國駐台使節團代表，共同點亮璀璨耀眼的聖誕樹，吸引飯店住房、用餐賓客以及附近居民扶老攜幼共襄盛舉，為整個敦南商圈更添濃厚聖誕佳節氣氛！