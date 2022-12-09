NFT Taipei首發活動OneOffs潮到元宇宙 力挺Z世代藝術家台北W飯店起跑

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）隨著元宇宙話題升溫，NFT討論熱度不減，第二屆OneOffs NFT國際藝術博覽會主題定調「蝴蝶效應」，集結60家畫廊及平台，討論 NFT 大流行背後的意義，以及最終是走向泡沫化或發展成熟，於今（9）日至11日台北W Hotel的16及17樓登場。

本屆博覽會由 OneOffs CEO 何以諾及COO 董怡君，台灣NFTNFT協會新任理事長呂季潔領軍，邀請到Nike 集團旗下 Web3 潮流品牌 RTFKT 與日本當代藝術大師村上隆聯名的 CloneX、BAYC 的 PARTIST等項目及台灣多位藝術家展出。

台灣NFT協會新任理事長、Lootex科技創辦人呂季潔表示，受到過去在遊戲產業工作的影響，負責魔獸世界時觀察到玩家很愛買賣虛擬寶物，但其實這是被遊戲公司禁止的，因為會縮短遊戲壽命，在2017年底CryptoKitties項目出現後，她才發現數位資產是有可能被交易的，結合過去工作經驗，創辦遊戲虛寶拍賣場Lootex，開始投入NFT推廣。

呂季潔說明，《NFT Taipei》是屬於台北的大型區塊鏈週，OneOffs NFT則是其首波活動，兩者的差別在於，《NFT Taipei》適合初學者，或是單純有興趣想多了解的民眾參加，邀請到乙太坊的創辦人Vitalik Buterin擔任演講嘉賓，推薦想學習NFT及Web3新知識的人參加12月15日及16日三創5樓的國際論壇，活動期間三創戶外廣場也有攤位區，民眾可以免費入場，參加活動有機會領取免費NFT，到攤商可以獨家優惠，《NFT Taipei》將於12月9日至18日台北多處進行。

呂季潔強調，OneOffs NFT則針對藝術愛好者跟NFT藏家，對比自己過去參加過的國外NFT展覽，那些都頗死板，大家都放幾個螢幕呈現NFT項目，OneOffs 則相對好玩很多，今年有很多很有趣的策展方式，包含虛實結合、藝術家二創、創意周邊商品等，自己印象最深刻的是與會者可以3D掃描全身，馬上輸出到電腦變虛擬替身然後鑄造成NFT。



伊能靜宣傳庾恩利領軍的NFT項目「Theirverse」。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

特別的是，女星伊能靜也現身今日開幕記者會力推由兒子「小哈利」庾恩利領軍的NFT項目「Theirverse」，替LBGTQ+族群及Z世代發聲，同時反思陰陽是否僅為定義人類二元性的刻板印象，團隊共有超過10位藝術家及工程師，於今年7月正式發行，即在11月登上OpenSea全球NFT排行榜第一名，共有5,000多個角色，其一更在蘇富比拍出佳績獲美術館收藏，此次於展間1708展出。

DMKTZ力推元宇宙時尚穿搭，進入被打造成實驗室的展間後，玩家可直接掃描全身製作虛擬替身，世界各地的創作者則可打造屬於自己的虛擬數位時尚資產，從現實生活裡一路潮到元宇宙，而且設計的數位時尚配件從鞋子、外套、帽子等都可以被量產，也於現場展間1722販售。



DMKTZ。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）



你的愛是卡路里。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）