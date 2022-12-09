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12/9台灣增14,359例新冠肺炎個案：本土14,295例、境外移入64例　另有死亡32例

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/09 14:11
12/9台灣增14,359例新冠肺炎個案：本土14,295例、境外移入64例　另有死亡32例

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增14,359例COVID-19確定病例，分別為14,295例本土個案及64例境外移入；另確診個案中新增32例死亡。

指揮中心表示，今日新增之14,295例本土病例，為6,491例男性、7,791例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(2,322例)，臺中市(1,922例)，高雄市(1,830例)，桃園市(1,633例)，臺北市(1,263例)，臺南市(1,131例)。

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為17例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月2日至12月6日，死亡日期介於10月5日至12月6日。

12/9台灣增14,359例新冠肺炎個案：本土14,295例、境外移入64例　另有死亡32例12/9台灣增14,359例新冠肺炎個案：本土14,295例、境外移入64例　另有死亡32例

指揮中心說明，今日新增64例境外移入個案中，為30例男性、34例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自日本(5例)，美國、英國、香港及韓國(各1例)移入，另55例感染國家調查中。入境日期介於今年11月10日至12月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,273,399例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,830,650例排除)，其中8,441,828例確診，分別為38,158例境外移入、8,403,616例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,617例COVID-19死亡病例，其中14,600例本土另17例為境外移入。

12/9台灣增14,359例新冠肺炎個案：本土14,295例、境外移入64例　另有死亡32例
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