內容不當、資安個資連環爆 美國多州下達TikTok禁令

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）中國「字節跳動 (ByteDance)」公司創立的短影音社群平台TikTok，近幾周陸續遭到美國多州抵制，印地安納州８日指控這個影音分享平台的應用程式誤導用戶、尤其是對兒少，讓他們誤觸不當內容或甚至洩漏個資。不過TikTok近來

美國州政府、國會抵制

TikTok廣受全球民眾喜愛，根據統計，其全球每月活躍用戶達10億人 ，不過，面對背後母國是以監控聞名的中國政府，西方政府擔憂不斷，尤其是與其在政治貿易上對抗最劇烈的美國。美國有3億多人口，TikTok下載量達2億，活躍用戶也有1.4億，難怪美國政府如此緊張。

不久前，美國財經雜誌《Forbes》報導TikTok高層及內控部門主管，曾下令利用他們平台取得的地理位置數據監控個別員工、己離職員工、甚至是無關的美國公民，使用這些資料用途明顯與投放廣告等商業意圖無關。至於針對是否蒐集特定美國公民資料的提問，TikTok和字節跳動皆沒有回應，僅在報導後怒駡Forbes報導不實。

在美國立法機構這一端，抵制TikTok從幾年前共和黨的獨角戲，到如今已成共和民主兩黨共識，共和黨國會議員在期中選舉後積極推出 TikTok（抖音）禁用法案，將該款與中共政府關係緊密的軟體從美國市場踢出，確保國安與個人資安，未來新一屆國會料將積極運作這項法案。

印地安納州檢查長控訴TikTok涉嫌欺騙客戶

印地安納州檢察長羅基塔(Todd Rokita)辦公室8日發表聲明，指控TikTok號稱適合13歲以上青少年使用，但是卻推送給他們極度不合適的內容。檢察長還引用過去的民間調查報告批評，TikTok除了有資安疑慮，還被發現大量播送對美國政府不利的假訊息。

截至出稿前為止，除了印第安納州，美國馬里蘭州、南達科達州、南卡羅萊納州、德州自11月底以來陸續發布對TikTok不利的政府，包括禁止州政府員工及包商利用州政府設備使用該軟體。早在2020年，內布拉斯加州就搶先宣布禁用，州政府設備會擋掉該軟體安裝。

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