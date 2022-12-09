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〈時評〉賴清德任民進黨黨魁　蔡英文總統應重新任命閣揆

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/12/09 11:47
(圖/賴清德臉書11月19日檔案照片)

(圖/賴清德臉書11月19日檔案照片)

副總統賴清德接任民進黨主席的態勢大致底定，如今，民進黨政府要面對的下一道難題，將是行政院長蘇貞昌是否要內閣總辭？這議題不僅攸關「蔡蘇體制」的變動、是否造成蔡英文總統跛腳，也牽動誰在閣揆位置上，能不能真心輔選賴清德挑戰總統大位。

這一波人事異動，最先傳出蔡總統有意讓桃園市長鄭文燦參選民進黨主席，這也意味著蔡總統對黨政人事仍不願鬆手，其中一個原因應該是擔心自己跛腳，所以找來算是自己人馬的鄭文燦幫忙。

雖然鄭文燦和賴清德同屬黨內新潮流派系，不過，在更上一層樓彼此卻有競合關係，尤其是，賴清德在四年前黨內初選挑戰蔡總統時，當時，中央黨部幾乎主導整個提名過程，賴清德有了上一次不愉快的經驗後，這次決定自己扛下黨主席的位置，也是要確保提名過程萬無一失，不再讓中央黨部穿小鞋。

賴清德登高一呼，包括原本潛在競爭者鄭文燦都力挺賴清德參選黨主席和總統，賴清德出任黨主席和代表民進黨角逐總統選舉，幾乎已是定於一尊。然而，要邁向總統大位，必須要靠整個執政團隊的幫忙。

民進黨在這次地方選舉遭遇重大挫敗，蔡總統請辭黨主席，蘇貞昌也請辭行政院長的職務，但受到蔡總統的慰留，恐怕此舉已衝擊到民進黨改革的形象。簡單來說，這次選舉是總統大選的期中考，選民明顯給了民進黨不及格的分數，或許，蔡政府考量現在立法院正審查明年度中央政府總預算，一旦內閣改組，恐怕又要重新進行施政總質詢，影響到整體施政時程。

但除了檯面上的這項原因外，檯面下各界紛紛揣測，蔡總統是擔心自己跛腳，所以要繼續維持「蔡蘇體制」，但這並無予人耳目一新、民進黨政府有深刻反省的感受，因此，蔡總統實在有必要內閣改組，並且重新提名一位新的行政院長。至於蔡總統擔心換下蘇貞昌後會跛腳，這點恐怕過於多慮，因為行政院長的任命權仍札札實實掌握在蔡總統手上，這部分的權力無人能與她分享。

因此，在立法院本會期結束後，蔡總統應該找出一位自己和賴清德都可信任的人選，重組內閣團隊，才能讓選民感受到民進黨有真正實質檢討，有才願意再給民進黨機會，這是蔡總統的責任，也是她最後任期的最大使命。
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