〈時評〉賴清德任民進黨黨魁　蔡英文總統應重新任命閣揆

副總統賴清德接任民進黨主席的態勢大致底定，如今， 民進黨政府要面對的下一道難題， 將是行政院長蘇貞昌是否要內閣總辭？這議題不僅攸關「蔡蘇體制」 的變動、是否造成蔡英文總統跛腳，也牽動誰在閣揆位置上， 能不能真心輔選賴清德挑戰總統大位。

這一波人事異動， 最先傳出蔡總統有意讓桃園市長鄭文燦參選民進黨主席， 這也意味著蔡總統對黨政人事仍不願鬆手， 其中一個原因應該是擔心自己跛腳， 所以找來算是自己人馬的鄭文燦幫忙。

雖然鄭文燦和賴清德同屬黨內新潮流派系，不過， 在更上一層樓彼此卻有競合關係，尤其是， 賴清德在四年前黨內初選挑戰蔡總統時，當時， 中央黨部幾乎主導整個提名過程， 賴清德有了上一次不愉快的經驗後， 這次決定自己扛下黨主席的位置，也是要確保提名過程萬無一失， 不再讓中央黨部穿小鞋。

賴清德登高一呼， 包括原本潛在競爭者鄭文燦都力挺賴清德參選黨主席和總統， 賴清德出任黨主席和代表民進黨角逐總統選舉，幾乎已是定於一尊。 然而，要邁向總統大位，必須要靠整個執政團隊的幫忙。

民進黨在這次地方選舉遭遇重大挫敗，蔡總統請辭黨主席， 蘇貞昌也請辭行政院長的職務，但受到蔡總統的慰留， 恐怕此舉已衝擊到民進黨改革的形象。簡單來說， 這次選舉是總統大選的期中考，選民明顯給了民進黨不及格的分數， 或許，蔡政府考量現在立法院正審查明年度中央政府總預算， 一旦內閣改組，恐怕又要重新進行施政總質詢， 影響到整體施政時程。

但除了檯面上的這項原因外，檯面下各界紛紛揣測， 蔡總統是擔心自己跛腳，所以要繼續維持「蔡蘇體制」， 但這並無予人耳目一新、民進黨政府有深刻反省的感受，因此， 蔡總統實在有必要內閣改組，並且重新提名一位新的行政院長。 至於蔡總統擔心換下蘇貞昌後會跛腳，這點恐怕過於多慮， 因為行政院長的任命權仍札札實實掌握在蔡總統手上， 這部分的權力無人能與她分享。

因此，在立法院本會期結束後， 蔡總統應該找出一位自己和賴清德都可信任的人選，重組內閣團隊， 才能讓選民感受到民進黨有真正實質檢討， 有才願意再給民進黨機會，這是蔡總統的責任， 也是她最後任期的最大使命。