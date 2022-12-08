那些仍為烏克蘭而戰的台灣志願軍：不管口號呼喊得多大聲，行動才有力量

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）俄烏戰爭烽火未熄，台灣戰士勇赴一線的大愛與無私，也透過網友們的分享為社會所知。我們悼念英勇犧牲的曾聖光，而前線上還有更多的鬥士為正義而戰，搏命記錄下戰爭的殘酷與自強不息的精神，而他們也想告訴在台灣的國人，「不管口號呼喊得多大聲，行動才有力量」。

知名政治台劇《國際橋牌社》製作人汪怡昕，近日在臉書上分享數個在烏克蘭前線的台灣人的故事。其中一位是烏軍總部的新聞官「家豪」，幫烏軍在前線拍攝戰爭照片。他在烏俄開戰初期創作了「烏、台兩隻貓在握手」畫作，並請烏克蘭當地有名的團體LBWS塗在中國大使館的牆上。

家豪戲稱自己為「戰鬥攝影師」，因為前線是跟隨戰鬥小組行動，隨時都得拼命，他曾在庫比揚斯克以北的前線，用火箭筒擊毀了一台俄軍的BTR裝甲車，並脫下死亡的俄軍頭盔作為紀念品。先前，他幫助戰死沙場的曾聖光，與那位也已赴義的日籍志願兵好友完成遺願，居中聯絡家屬讓兩人的骨灰得以相見，實踐生前說要相聚的諾言。

汪怡昕表示，家豪目前又要重回最前線，參與正在進行的烏軍大反攻。問他為何拼命，「他說他在烏克蘭住久了，有感情。而且他覺得烏克蘭人和台灣人超像，很熱情也重感情。他無法只在旁邊看著災難發生，他受不了！」

另幾位在烏國前線奮戰的台灣人，在Issac Wang筆下化名為「六尺四」、「成零」。六尺四日前遭遇俄軍RPG火箭彈的攻擊，失去兩根腳趾，嚴重腦震盪，但他相當樂觀，認為以後可以加入搖滾樂團，只是Rocker 的「手勢」，他改成「腳勢」！六尺四還說，等傷好，醫官如果評估可以再戰，他會重回戰場。

汪怡昕表示，這幾位台灣英雄都在俄羅斯的通輯名單上，也在中國的通輯名單上，但他們希望分享自己的故事與經歷，讓國人知道「戰爭是什麼樣子？」以及「在自己沒放棄前，誰都征服不了你」。更重要的是他們是「為義而戰」「為反抗侵略而戰」，這是台灣人骨子裡的血勇基因！

「六尺四」也特地錄了一段影片，由他代表其他還在戰線上的台灣勇者說點話，他們說，要告訴台灣同胞「不管口號呼喊得多大聲，行動才有力量」。