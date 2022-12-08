台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚禁銷中國? 農委會、食藥署：了解情況、爭取補件

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國海關禁止台灣秋刀魚、午仔魚、魷魚等800多項水產品進口當地，農委會副主委陳駿季表示，是跟中國要求銷往當地產品需要註冊有關。台灣現有逾百家業者申請補件，但僅有1家被允許輸入中國，目前我方由食藥署洽相關管道，詢問相關補件辦法。食藥署長吳秀梅則表示，當時該補件都已完成，要去了解原因及解決方案。

台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會今日通知，台灣水產品生產企業在中國的註冊狀態，近乎全部暫停進口或註銷。農委會副主委陳駿季晚間於臨時記者會上表示，經了解，本次期況與去年4月相同，起因於中國要求全球銷往當地的產品皆須註冊，若未完成註冊就無法輸入。

陳駿季指出，今年8月中國公告，台灣未完成生產企業註冊更新的食品業者「暫停進口」，當時包括漁產品、茶葉、餅乾飲料、保健食品等上千家業者都受到影響；中方也允許業者補件截止日到8月31日。

陳駿季進一步說明，本次受影響的水產品主要以魷魚、秋刀魚、午仔魚為大宗，還有鬼頭刀、鮪魚、魷魚等。800多件遭禁的水產品中，有600多件遭禁起因於業者未申請補件、或轉移市場等因素而無意願申請、或者已被廢證。

陳駿季說明，台灣有100多家業者在今年8月31日的期限前提出補件申請，其中僅有1家允許輸入中國，至於銷售什麼品項水產品，農委會仍在調查。

陳駿季也表示，中國去年4月要求輸中的食品企業需要名單註冊，當時我方透過食藥署與中國建立的「海峽兩岸食品安全協議」的平台，辦理輸入中國的名單登入。農委會也針對中方要求的分類產業如水產品、茶葉等產業配合食藥署辦理。

陳駿季表示，這次農委會與食藥署並沒收到中國海關總署的通知，目前正洽由食藥署洽相關管道，向中國大陸海關總署詢問相關補件辦法。

吳秀梅晚間受訪表示，食藥署會做該做的事，就本次被禁止的水產項目與中方聯繫、了解原因，她也指出，8月已協助業者補件，相關文件也都已繳交，「要再去了解為什麼，我們根本都不知道是怎麼回事。」

至於中國此番作為是否在報復台灣禁止中國猴頭菇輸入台灣，吳秀梅表示，中國猴頭菇已有10幾批農藥超標，依相關規定禁止輸入。