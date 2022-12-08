台灣公督盟：立院罹患拖延症　召委預算審查嚴重落後

台灣中央政府總預算關係著國家未來整體發展與社會運作。2023年度8兆餘的中央政府總預算，包括2.7兆的公務預算及5.4兆的附屬預算，依法應在今(2022)年11月30日前審查完竣，並三讀通過。依《預算法》第51條，中央政府總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，以便各機關能有充裕事前準備，於隔年執行各項施政計畫。

公督盟表示，112年度國家公務預算歲出預算編列了約2.7兆元，重點用來擴大各種公共建設、落實社會福利、少子女化對策、強化國防政策等，如今法定審查期限（2022/11/30）已過一週，進度究竟如何？是否已如期審查完成？還是朝野為了拼搏這次地方九合一大選，而忽略了作為立委的本職？

公督盟針對預算延宕議題，逐一檢視2013年至2021年預算會期中央政府總預算之公務預算、附屬單位預算營業及非營業部分，公務預算之審查平均延宕半個月到二個月，附屬預算最少延宕半年才通過，最長可超過一年，甚至有多年前的附屬預算至今還未通過的荒謬情事。不論是公務預算或附屬預算，皆無法遵照預算法的規定如期完成審議。

公督盟理事長 曾建元表示預算審查是立院監督國政最有力之工具，能夠影響施政方向與執行細節。台灣在後疫情時代面臨經濟動盪與國際局勢緊張的挑戰，迫切需要在變幻莫測的時局裡提升國家的競爭力，不能因為立法委員的怠惰而耽誤到國家的進步。1990年代新政府運動（Reinventing Government）之概念興起，強調將企業家精神灌注到國家管理體系，財政與預算的控管就是企業績效最核心的部分。三十年前李登輝總統時代到今日，立院預算審查幾乎沒有在《預算法》法定期限內完成的，可見問題沉痾已久，政府施政的預算沒有經過審查，令人懷疑施政之依據從何而來。預算審查關乎國家的競爭力，期待執政黨重視相關問題，在野黨發揮監督功能。

公督盟常務監事 何宗勲表示立院預算審查常年延宕，在最準時的情況下，中央政府公務預算審查也超過法定期限十八天，附屬預算的審查就更為誇張，有時拖過一年。推、拖、拉、慢已成立院的預算審議的常態，當中原因複雜，包含預算審查專業養成有一定難度，還有執政黨護航施政預算，在野黨沒有發揮監督功能等。他們並非一味要求立院快速拖過預算，而是在質量兼具的情況下替我們把關多達8兆多之國家預算，這些預算若有一半以上能夠好好審議，節約的社會成本不可計數。

公督盟執行長 張宏林表示明年公務預算距法定審查期限已逾一週，但從圖表可以看到，八大委員會均未完成公務預算審查。其中，財政委員會審查完竣比例最高，28個單位預算數，已有22個已審查完竣。而教文、交通、司法、衛環等四個委員會，負責10到40多個單位預算，卻僅處理完2至3個單位預算。雖單位預算審查份量有別，難以量化方式相互比較，但無法迴避立院預算審查延宕成習的事實，而預算在委員會通過後，也需盡速三讀，以免前功盡棄。

圖片來源：公督盟提供

召委排審需即時，國政運轉不延宕

不同黨籍召委在預算審查的表現如何呢？本會期（第六會期）八個委員會共16位召委負責安排審查預算時程，民進黨與國民黨在每個委員會各佔一席，掌握議事進度的絕對權力，對於預算審查進度應負絕對責任！

若將各委員會審查完竣之單位預算對應負責之召.委，可看出執政黨的民進黨召委普遍預算審查進度較快，外交國防委員會的王定宇委員與財政委員會的鍾佳濱委員所負責的公務預算已經全部審完。而在野的國民黨籍召委，除財政委員會的費鴻泰召委以外，普遍審查完竣數較少，可能與在野黨利用排案作為選前政治攻防或監督執政手段有關。

公督盟在此對於執政黨完全執政、卻不嚴守預算審查時程加以譴責，而在野黨沒有強力監督把關，也有怠忽職守之嫌。選舉期間不分朝野都說要為台灣護民主、拚經濟，難道都忘了身為立委肩負議決預算案的憲政職權？要護民主、拚經濟，從如期審查預算開始並呼籲：

1. 召委在兼顧民主制衡與監督的前提下，應儘早審完明年8兆餘的中央政府總預算。

2. 立院院游錫堃院長應帶領朝野黨團於本會期審查完畢112年度中央政府總預算公務與附屬預算 審查工作！沒有審完不能休會。

3. 立院應嚴肅面對長年無法於法定期限內完成預算審查的問題，檢討原因並提出可行因應辦法。

照片來源：公督盟提供