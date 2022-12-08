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過年團圓年菜即刻上桌 JR東日本大飯店台北年菜外賣

By 台灣英文新聞
2022/12/08 17:36
圖／JR東日本大飯店
圖／JR東日本大飯店

圖／JR東日本大飯店

圖／JR東日本大飯店

從12月的歡樂節慶一直到過年年節的餐飲強檔，飯店業者無不搶佔餐飲市場大餅。JR東日本大飯店台北的凱華樓中華料理推出開運年菜外賣，由凱華樓中華料理資深主廚楊德興嚴選優質食材推出年菜組合，讓家庭主婦輕鬆準備團圓精緻的豐富年菜，除了可線上預購外，12月20日前下單享早鳥優惠，JR東日本大飯店台北線上購物車

凱華樓中華料理楊德興主廚有著30多年的料理資歷，曾獲得中華與歐洲廚藝金牌榮耀，此次集合山珍海味，巧手設計推出適合闔家團圓、聚餐的凱華樓開運常溫年菜外賣，有去年甫推出即引起轟動、適合15-20人份的「福氣滿門巨寶盆年菜組」，其中有重達18公斤的巨無霸佛跳牆、五道新春前菜、玫瑰椒麻脆皮雞、剁椒莫瑞鱈魚及松露年糕，早鳥價整組17,888元(原價19,888元)，限量推出。

還有嚴選食材、精心設計適合6人小家庭常溫年菜的「七福迎春闔家歡年菜組」早鳥價8,888元(原價9,999元)，內容包括升官發財佛跳牆、五道新春涼菜、蒜蓉粿粉蒸大蝦、蔥燒黑蒜燜黃魚、松露紅蟳米糕、宮廷太極鮑魚脯及蜜汁叉燒酥等七款推薦菜色，超級豐盛。

此次凱華樓中華料理特別推出可選擇冷凍宅配或常溫取貨的「升官發財佛跳牆」早鳥價2,580元(原價2,880元)，讓婆婆媽媽們準備一桌好菜不用再勞師動眾，輕鬆將頂級美味帶回家，與全家人共享圍爐團圓的好滋味，別錯過2022年12月20日前訂購並付清者可享早鳥優惠喔!

更新時間 : 2022-12-08 19:11 GMT+08:00

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