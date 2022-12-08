Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

黑金治國、黑槍氾濫 藍營籲勿將台灣變成「慶記之國」

國民黨團副書記長陳以信指出，蘇貞昌院長在2019年擔任行政院長時曾宣示，「不要輕忽我拚治安的決心，不要低估我拚治安的能力」，然而任內全國總共發生17起重大槍擊案，最近半年就發生7起。台南的88槍背後更有複雜的政商關係，拚治安卻讓台灣變成「慶記之國」。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/12/08 17:29
國民黨團今（8）日召開記者會，要求查緝黑槍氾濫問題。(圖／國民黨團提供）

國民黨團今（8）日召開記者會，要求查緝黑槍氾濫問題。(圖／國民黨團提供）

（台灣英文新聞／張雅鈞　台北報導）台灣殺警案、台南88槍案頻傳，黑槍更是氾濫，藍營痛批民進黨黑金治國、黑政共治，要求行政院長蘇貞昌出面，將肅清黑槍行動提升到院級專案，勿讓黑槍氾濫把台灣變成「慶記之國」。

國民黨今（8）日召開記者會，書記長李德維引述警政署統計資料顯示，光是去年就發生100起槍擊案，平均3.65天就有一起。近年，警方查獲黑槍數字從106年1,856支、107年2,180支、108年1,444支、109年1,479支，110年1,296支，以及111年1-10月的1,003支。

李德維表示，單從數字上來看，警方查獲黑槍數字逐年下降，但是人民的感受並非如此，國民黨團強烈要求行政院，立即針對肅清黑槍行動，提升到院級專案，無論是走私的制式手槍，還是改造槍枝，拿出有效行動，讓人民免於生活恐懼。

副書記長陳以信表示，黑市買改造手槍居然比買機車還便宜，甚至只要Google就能很快找到買槍管道，網路上還有更多改槍教學影片。他強調，蘇貞昌院長在2019年擔任行政院長時曾宣示，「不要輕忽我拚治安的決心，不要低估我拚治安的能力」，然而任內全國總共發生17起重大槍擊案，最近半年就發生7起，台南的88槍背後更有複雜的政商關係，拚治安卻讓台灣變成「慶記之國」，蘇貞昌必須親自向國人道歉。

副書記長洪孟楷引述資深刑警說法指出，一把改造手槍5萬有找；在網路上輕易就能找到瓦斯槍、仿真槍甚至改造手槍販售訊息；甚至在地上、草叢間、工地內，就能撿到槍枝、突擊步槍，氾濫程度超乎所想。他也痛批，選前發生台南88槍案，行政院長蘇貞昌忙著輔選卻對槍擊案悶不吭聲，心裡只有選舉，將國內治安拋諸腦後。他呼籲民進黨政府重視國內治安、重視基層員警安危，不要把黑槍氾濫變成台灣日常。

藍委游毓蘭表示，今年七月新任警政署長黃明昭就任，就發生草屯4死槍擊案，從此台灣各地槍聲不斷，縱使警方發動多波掃黑、肅槍專案，卻越掃越黑。選前的台南88槍案，眾所周知與黑道、光電利益有關連性，民進黨中執委郭再欽與前台南市議員謝財旺，更是槍擊案關鍵人物。然而，郭再欽因在地方特殊的身分，又與即將競選台南市議長的民進黨議員邱莉莉議關係匪淺，槍擊案發生20多天，始終無法破案，地方人士均議論紛紛。

游毓蘭抨擊，執政黨容許黑金，並與黑道、派系共治喬人事，在警界只要抱對大腿，從三線一升到三線三不過就3年時間的人，也大有人在。前內政部長徐國勇為何能夠容許在喜相逢宴席上，黑白兩道共聚一堂？趙介佑在北投地區囂張到連法院都將宣判延後，執政黨到底在怕什麼？這也就是台灣黑槍氾濫，變成「慶記之國」的主因。
黑槍
慶記之國
槍擊案
槍枝氾濫
黑金治國
黑政共治

相關新聞

美國科羅拉多州同志夜店槍擊案　5死25傷7命危
美國科羅拉多州同志夜店槍擊案　5死25傷7命危
2022/11/21 15:13
美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
美國超紅饒舌組合 Migos 成員 Takeoff 頭部中槍身亡！現場爆量血跡嚇壞路人
2022/11/02 11:44
【安南殺警案】殉職警身中17及38刀 嫌故曝蹤跡反被甕中捉鱉
【安南殺警案】殉職警身中17及38刀 嫌故曝蹤跡反被甕中捉鱉
2022/08/23 19:26
高大成也拋問號！南投槍擊案疑涉嫌牛樟芝利益 被害者家屬：他只是槍手
高大成也拋問號！南投槍擊案疑涉嫌牛樟芝利益 被害者家屬：他只是槍手
2022/07/16 19:46
台灣南投草屯行刑式槍擊案4死1傷　警：李嫌動機疑長期積怨 拒供槍彈來源
台灣南投草屯行刑式槍擊案4死1傷　警：李嫌動機疑長期積怨 拒供槍彈來源
2022/07/15 20:39

更新時間 : 2022-12-08 17:41 GMT+08:00

最受歡迎

外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
各宗教聯合祭天儀式東台灣開跑 花蓮縣佛教會祈疫劫早日化解、俄烏戰火早日消弭
各宗教聯合祭天儀式東台灣開跑 花蓮縣佛教會祈疫劫早日化解、俄烏戰火早日消弭
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
【更新】台灣泰山企業快刀砍掉4.33萬張全家股票　大股東龍邦提4疑點•泰山回應澄清
【更新】台灣泰山企業快刀砍掉4.33萬張全家股票　大股東龍邦提4疑點•泰山回應澄清
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
CNN：台灣「地獄」般的交通不利國際觀光發展
CNN：台灣「地獄」般的交通不利國際觀光發展
【更新】中國宣布10項新措施•不再提「動態清零」 春節前機票搜尋量•暴增至3年來最高
【更新】中國宣布10項新措施•不再提「動態清零」 春節前機票搜尋量•暴增至3年來最高
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
韓媒Ｄ社再爆料　李昇基前東家惡行惡狀 苛扣開支宵夜連三角飯糰都不敢吃
韓媒Ｄ社再爆料　李昇基前東家惡行惡狀 苛扣開支宵夜連三角飯糰都不敢吃
【同小智抄襲？】鄭文燦台大碩士學位遭撤銷 游盈隆批蔡英文交棒鄭改革「請鬼拿藥單」
【同小智抄襲？】鄭文燦台大碩士學位遭撤銷 游盈隆批蔡英文交棒鄭改革「請鬼拿藥單」