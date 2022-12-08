黑金治國、黑槍氾濫 藍營籲勿將台灣變成「慶記之國」

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）台灣殺警案、台南88槍案頻傳，黑槍更是氾濫，藍營痛批民進黨黑金治國、黑政共治，要求行政院長蘇貞昌出面，將肅清黑槍行動提升到院級專案，勿讓黑槍氾濫把台灣變成「慶記之國」。

國民黨今（8）日召開記者會，書記長李德維引述警政署統計資料顯示，光是去年就發生100起槍擊案，平均3.65天就有一起。近年，警方查獲黑槍數字從106年1,856支、107年2,180支、108年1,444支、109年1,479支，110年1,296支，以及111年1-10月的1,003支。

李德維表示，單從數字上來看，警方查獲黑槍數字逐年下降，但是人民的感受並非如此，國民黨團強烈要求行政院，立即針對肅清黑槍行動，提升到院級專案，無論是走私的制式手槍，還是改造槍枝，拿出有效行動，讓人民免於生活恐懼。

副書記長陳以信表示，黑市買改造手槍居然比買機車還便宜，甚至只要Google就能很快找到買槍管道，網路上還有更多改槍教學影片。他強調，蘇貞昌院長在2019年擔任行政院長時曾宣示，「不要輕忽我拚治安的決心，不要低估我拚治安的能力」，然而任內全國總共發生17起重大槍擊案，最近半年就發生7起，台南的88槍背後更有複雜的政商關係，拚治安卻讓台灣變成「慶記之國」，蘇貞昌必須親自向國人道歉。

副書記長洪孟楷引述資深刑警說法指出，一把改造手槍5萬有找；在網路上輕易就能找到瓦斯槍、仿真槍甚至改造手槍販售訊息；甚至在地上、草叢間、工地內，就能撿到槍枝、突擊步槍，氾濫程度超乎所想。他也痛批，選前發生台南88槍案，行政院長蘇貞昌忙著輔選卻對槍擊案悶不吭聲，心裡只有選舉，將國內治安拋諸腦後。他呼籲民進黨政府重視國內治安、重視基層員警安危，不要把黑槍氾濫變成台灣日常。

藍委游毓蘭表示，今年七月新任警政署長黃明昭就任，就發生草屯4死槍擊案，從此台灣各地槍聲不斷，縱使警方發動多波掃黑、肅槍專案，卻越掃越黑。選前的台南88槍案，眾所周知與黑道、光電利益有關連性，民進黨中執委郭再欽與前台南市議員謝財旺，更是槍擊案關鍵人物。然而，郭再欽因在地方特殊的身分，又與即將競選台南市議長的民進黨議員邱莉莉議關係匪淺，槍擊案發生20多天，始終無法破案，地方人士均議論紛紛。

游毓蘭抨擊，執政黨容許黑金，並與黑道、派系共治喬人事，在警界只要抱對大腿，從三線一升到三線三不過就3年時間的人，也大有人在。前內政部長徐國勇為何能夠容許在喜相逢宴席上，黑白兩道共聚一堂？趙介佑在北投地區囂張到連法院都將宣判延後，執政黨到底在怕什麼？這也就是台灣黑槍氾濫，變成「慶記之國」的主因。