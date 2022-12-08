台北國泰萬怡酒店喜迎兔年 即日起開賣「萬事如怡 年菜外帶」套組

搶攻兔年團圓聚餐及年菜外帶商機，台北國泰萬怡酒店即日起至2023年1月13日開放訂購「萬事如怡 年菜外帶套組」，廚藝團隊從開胃拼盤、新鮮石斑魚、手工芋頭糕，到團圓必備的佛跳牆一套包辦，包含「萬怡開運如意盤」、「乾隆一品潭香盅」、「川味乾燒深海蝦」、「孜然燒烤豬肋排佐鮮蔬」、「臘味蒜香雞米糕」、「甜瓜剁椒蒸海班」及「粵式臘味芋頭糕」等七道豐盛佳餚，同時加贈專屬保溫提袋，輕鬆在家即可品嘗主廚當日親製的年節美味，開運過好年。「萬事如怡 年菜外帶」組合，建議六人享用，外帶套組每組定價10,800元，1月13日前完成訂購，每組怡享優惠價只要8,888元。

今年年菜外帶套組主打以川菜獨有濃郁的風味及結合粵式料理精髓的烹調手法，共集結七道精緻美饌的「萬事如怡 年菜外帶」套組，以開胃菜「萬怡開運如意盤」首打頭陣，廚藝團隊推出五道精心烹製的開胃菜，包含以日式清酒浸泡九孔鮑魚，再以低溫舒肥烹調使其肉質軟嫩入味的「日式漬鮑魚」、以陳香老魯鍋慢火燉煮牛子腱肉而香味四溢的「老魯慢燉牛子腱」、於新鮮干貝上以特製明太子醬點綴的「明太子鮮貝」、咬下一口即帶出椒麻香的「椒香芝麻雞」，皆是口感帶味又開胃的前菜首選，主廚最後力薦適合當下酒菜的「芝士黃金烏魚子」，其融合起司絲、青蘋果及烏魚子製成餅狀，一口咬下清爽鹹香，搭上一口美酒，滋味令人難忘。(喝酒不開車，開車不喝酒)

圍爐必備的佛跳牆湯品「乾隆一品潭香盅」，其搭配各式豐富配料，極具豐富膠原蛋白卻清爽不油膩，也是主廚一大力薦。以精心特調的乾燒汁完美搭配新鮮肥豬蝦的「川味乾燒深海蝦」，鮮香彈牙的蝦肉帶出濃郁酸甜的入味滋味。代表年年有餘吉祥兆頭的「甜瓜剁椒蒸海斑」，選用重約900公克的石斑魚，以蔭瓜及碎瓜調和剁碎後的辣椒、朝天椒等辛香料清蒸而成，甘甜鮮味香辣有勁。

兼具健康與美味的「孜然燒烤豬肋排佐鮮蔬」，混和咖哩粉、黃薑粉及孜然粉等特調香料將新鮮豬肋排燒烤至入味，伴隨著油脂和孜然獨有香氣交織成黏滑鮮嫩的風味，入口即化。香味四溢的「臘味蒜雞米糕」，使用大量蒜末燻製雞肉再拌著粵式臘腸的米糕飯，越嚼越香。而年節應景的「粵式臘味芋頭糕」則是以純手工製作，伴隨著芋糕入口可品嘗到以蝦米、芋頭及干貝絲等豐富用料。即日起開放預訂，自除夕到初二(2023/01/21~2023/01/23)開放取餐，訂購套組一組或單點品項滿3,000元以上，可享十公里以內外送免運費服務，於2023年1月13日前即可以每組怡享優惠價8,888元訂購，喜迎兔年就以「萬事如怡 年菜外帶」等各式豐富珍饈，為饕客們傳遞新春的祝福。