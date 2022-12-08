新北舉辦學習型城市論壇　分享5大先行示範區推動成果

新北市今(8)日於宏國德霖科技大學舉辦「 新北市學習型城市論壇」，分享111年5大示範區之推動成果， 並發表學習型城市計畫推動研究案，及與各終身學習機構、 協力單位及民眾座談，共同研討新北市推動學習型城市之前瞻方向。 教育部終身教育司李毓娟司長、教育局張明文局長及宏國德霖科技大 學羅清水校長出席開幕式，此外，論壇也邀請到日本北海道小樽 商圈西条文雪會長跨海致詞， 淡水商圈於2020年與該商圈簽署合作協定， 未來將結合學習型城市計畫進行經驗交流。

教育局長張明文表示，新北市自今(111)年起首度系統性推動「 學習型城市計畫」，呼應「安居樂業」市政願景，以「智慧、韌性、 健康、宜居」城市及SDGs為主題， 除結合各局處終身學習機構推動相關課程外，2022年並以淡水、 汐止、土城、三重、蘆洲5區作為先行示範區， 以區為單位整合公所、大學、產業及民間團體協力推動20項以上計 畫，將逐年擴展示範區域，2025年將爭取教育部學習型城市認證。

論壇邀請教育部學習型城市計畫召集人吳明烈教授， 帶領大家討論學習型城市發展策略。新北市終身學習輔導團則發表「 新北市學習型城市發展各類學習型組織建構之研究」， 提出新北市學習型家庭、學習型社區、學習型基金會、 學習型企業等學習型組織之建構指標， 作為未來深化學習型城市計畫之參據。 同時也邀請南投縣計畫執行團隊提供經驗分享， 作為新北市未來發展之參考。

新北市5大先行示範區也逐一分享推動成果及特色案例， 如三重區推動文化北路小吃協會成為學習型組織， 並邀請台北市寧夏夜市分享推展經驗，共同研討推動垃圾分類、 減少免洗餐具、雙語招牌、 行動支付等可行性並落實SDGs指標精神；土城區高樓林立， 與消防局合作，深入社區教授居民防災，及運用地震體驗車、 鄉土劇等生動方式，指導地震避難技巧、 火災應變處理及CPR急救知能，提升生活韌性。

汐止區為科技重鎮，在智慧城市主題方面， 結合汐止社區大學及樂齡中心，開設智慧化創業行銷策略、 迎向智慧城市、把生活帶進雲端等課程， 帶領民眾在生活及工作中運用數位工具； 淡水區結合淡水區商圈文化協會、淡水社區大學、 淡江大學等單位組成「淡水商圈共學生態系」，開設一系列工作坊， 包含網路行銷、商品拍攝、打造品牌、數位海報、行動支付、 社群經營、直播演練等課程，推進商家數位轉型。 蘆洲區則分享成人數位學習推展，鼓勵市民能夠善用數位工具， 做自己的學習設計師。

教育局另指出，希望透過本次論壇之交流， 共同研討新北市推動學習型城市的願景， 激盪出最適合新北市的創新亮點及發展脈絡， 並將示範區的推動經驗擴展到更多行政區， 鼓勵更多公私部門共同投入學習型城市之營造。