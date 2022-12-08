新北舉辦學習型城市論壇　分享5大先行示範區推動成果

新北市今(8)日於宏國德霖科技大學舉辦「新北市學習型城市論壇」，分享111年5大示範區之推動成果，並發表學習型城市計畫推動研究案，及與各終身學習機構、協力單位及民眾座談，共同研討新北市推動學習型城市之前瞻方向。教育部終身教育司李毓娟司長、教育局張明文局長及宏國德霖科技大學羅清水校長出席開幕式，此外，論壇也邀請到日本北海道小樽商圈西条文雪會長跨海致詞，淡水商圈於2020年與該商圈簽署合作協定，未來將結合學習型城市計畫進行經驗交流。
教育局長張明文表示，新北市自今(111)年起首度系統性推動「學習型城市計畫」，呼應「安居樂業」市政願景，以「智慧、韌性、健康、宜居」城市及SDGs為主題，除結合各局處終身學習機構推動相關課程外，2022年並以淡水、汐止、土城、三重、蘆洲5區作為先行示範區，以區為單位整合公所、大學、產業及民間團體協力推動20項以上計畫，將逐年擴展示範區域，2025年將爭取教育部學習型城市認證。
論壇邀請教育部學習型城市計畫召集人吳明烈教授，帶領大家討論學習型城市發展策略。新北市終身學習輔導團則發表「新北市學習型城市發展各類學習型組織建構之研究」，提出新北市學習型家庭、學習型社區、學習型基金會、學習型企業等學習型組織之建構指標，作為未來深化學習型城市計畫之參據。同時也邀請南投縣計畫執行團隊提供經驗分享，作為新北市未來發展之參考。
新北市5大先行示範區也逐一分享推動成果及特色案例，如三重區推動文化北路小吃協會成為學習型組織，並邀請台北市寧夏夜市分享推展經驗，共同研討推動垃圾分類、減少免洗餐具、雙語招牌、行動支付等可行性並落實SDGs指標精神；土城區高樓林立，與消防局合作，深入社區教授居民防災，及運用地震體驗車、鄉土劇等生動方式，指導地震避難技巧、火災應變處理及CPR急救知能，提升生活韌性。
汐止區為科技重鎮，在智慧城市主題方面，結合汐止社區大學及樂齡中心，開設智慧化創業行銷策略、迎向智慧城市、把生活帶進雲端等課程，帶領民眾在生活及工作中運用數位工具；淡水區結合淡水區商圈文化協會、淡水社區大學、淡江大學等單位組成「淡水商圈共學生態系」，開設一系列工作坊，包含網路行銷、商品拍攝、打造品牌、數位海報、行動支付、社群經營、直播演練等課程，推進商家數位轉型。蘆洲區則分享成人數位學習推展，鼓勵市民能夠善用數位工具，做自己的學習設計師。
教育局另指出，希望透過本次論壇之交流，共同研討新北市推動學習型城市的願景，激盪出最適合新北市的創新亮點及發展脈絡，並將示範區的推動經驗擴展到更多行政區，鼓勵更多公私部門共同投入學習型城市之營造。