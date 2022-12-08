石碇許閔瑞承襲四代製茶世家技術 奪得石碇區包種茶特等獎

石碇區農會日前辦理「石碇區冬季文山包種茶評鑑」， 由石碇區許閔瑞奪得特等獎，今(8)日由新北市政府農業局長李玟 頒獎，肯定農友努力，目前正值包種茶產季，品嚐好茶正是時候， 歡迎民眾踴躍向產地訂購。

今年石碇包種茶冬季評鑑由行政院農業委員會茶業改良場文山分場潘 韋成擔任評審，採國際標準進行評比，秤取3公克沖泡5分鐘， 從茶葉的外型，以及茶湯的色澤、香氣、滋味， 甚至到浸泡後的葉底皆為評審的項目。經初審到複審，評選出特等、 頭等、金質獎、銀質獎及優良獎， 評鑑賽事最後由許閔瑞拿下特等獎，評審潘韋成表示，特等獎茶葉條 索緊結墨綠有光澤，香氣花香濃郁，茶湯蜜黃，湯色透亮， 滋味細膩濃稠，具備冬茶鮮甜特色。要能夠產製上等茶品， 良好茶園管理是基本門檻，加工技術更是關鍵， 茶園排水良好及施用的有機質，讓茶樹生長強健，茶芽生長良好， 一心三葉柔軟厚實，另外充足的萎凋，使菁味散失， 展現茶湯細膩水甜，製茶過程掌握攪拌與炒菁的時機點， 甘甜而不失鮮爽，以致茶湯形色香味在眾多茶品中最佳脫穎而出。

首次獲得特等獎的許閔瑞，為第四代經營， 與父親許茂松共同經營黑松茶園，學習茶園管理及精進製茶技術， 茶園經營面積有0.8公頃，茶產量1年約1,000台斤， 茶葉多以自產自銷，除了包種茶還有生產蜜香紅茶。許閔瑞表示， 因父親年邁，一旁看著父親製茶，認為這真的不是一份簡單的工作， 決定留在家中協助製茶，向父親學習製茶好手藝，黑松茶園也曾獲得 3次特等獎殊榮，除了許閔瑞獲得特等獎以外， 弟弟許峻魁也獲得頭等獎好成績，為許家製茶世家再添佳話。

石碇區農會理事長陳金財表示，冬季評鑑計有376點， 以在地及當季茶菁製作條型包種茶為評鑑分級，淘汰茶葉已破碎、 粗老、非當季及積水苦澀等缺點，評鑑選出具香氣、花香， 條索緊結墨綠，茶湯蜜綠至蜜黃，湯色透亮，滋味細膩濃稠之茶品， 為消費者把關，並生產優質茶品。

新北市農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境， 並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽， 提升茶農製茶技術，獲得特等獎項值得肯定， 讓新北好茶品牌提升新價值。在地茶品可洽石碇區農會(02) 2663-1214或洽在地茶農友許閔瑞先生02- 26631809、0937-819292選購， 更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。

新北好茶-石碇冬季包種茶。（照片來源：新北市政府農業局提供）