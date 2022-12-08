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橫跨20國研究：「母乳活性因子」可激活嬰兒自我免疫200%、減少哭鬧

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/08 17:15
母乳活性因子可激活寶寶的自我免疫、幫助腸道順暢、減少嬰兒哭鬧。（圖/pixabay）

母乳活性因子可激活寶寶的自我免疫、幫助腸道順暢、減少嬰兒哭鬧。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）開拓母乳營養科學、深究嬰幼兒發展的新可能，是國際兒科界的共識。近年母乳中的活性因子、母乳營養成分，是國內外研究焦點。新光醫院小兒科劉明發醫師、林口長庚醫院兒童內科朱世明醫師於「母乳活性專家論壇」上分享了母乳活性的最新研究進展，證實活性因子可激活自我免疫200%。

母乳是最適合寶寶的營養來源，早已是各方專家認可的觀念，認為母乳營養中的關鍵成分，最能有效幫助寶寶成長、提供嬰幼兒所需營養。近幾年兒科研究趨勢更進一步，朝向探索母乳中的「母乳活性因子」邁進。

朱世明進一步說明，提到母乳中許多營養成分都有特別的活性作用，支持寶寶健康發展，因而成為國內外母乳營養研究焦點。「母乳活性」的相關研究，累積至今已有橫跨20國、超過2000位研究參與者、100萬筆資料收集。

學者研究發現，母乳中的關鍵成分「母乳活性因子」在嬰幼兒的免疫、腸道等各項發展上皆扮演重要角色，例如增加好菌、抵擋外在病毒威脅，支持身體自主免疫系統發展，並能構建完善的腸道菌叢生態。尤其全球被疫情壟罩多年，醫界、家長對於嬰幼兒健康議題更為關注，從而推動母乳活性的學界研究進展。

本次母乳活性專家論壇公布了母乳營養研究成果，針對「母乳活性」有兩大研究發現，研究證實母乳營養成分中的母乳活性因子，對於寶寶的激活自我免疫、幫助腸道順暢、減少嬰兒哭鬧等都有實質幫助，解救爸媽育兒焦慮。

  • 母乳活性研究發現1：激活寶寶自我免疫200%，強化抵抗力發展
    美國臨床營養學雜誌 (The American Journal of Clinical Nutrition) 公布研究成果，對比飲用接近母乳、含有活性因子MOS配方的寶寶，及飲用不含MOS的配方的寶寶，發現飲用含MOS配方的寶寶糞便中，含有兩倍的活性抗體sIgA，證實活性因子可讓免疫抗體量成長2倍，激活自我免疫200%，對抗多種病毒和細菌，減少寶寶染病、不適的機會。
  • 母乳活性研究發現2：促進母乳便便，腸道更舒適、減少哭鬧次數
    母乳中活性因子之一的sn-2 PA是一種脂肪酸成分，能夠提升脂質吸收效率、活化寶寶吸收營養能力。研究發現相較對照組，飲用接近母乳、含sn-2 PA配方的寶寶，糞便中的鈣皂減少25%，可降低便祕機會、讓寶寶排便更順暢，減少哭鬧次數。

不敢像歐美家長「髒養」寶寶？　醫師：靠母乳活性激活寶寶自我免疫

台灣家長普遍會擔心孩子玩髒時不慎感染病菌、提高生病風險，因此傾向不放手的保護心態，特別在過去幾年的疫情壟罩下，更讓父母對於免疫問題膽戰心驚。

現今台灣逐步走向解封，劉明發提到，持續過度保護寶寶並非提高免疫力的正確方法，並以國內外醫界研究發展共識「母乳活性」，提點家長正確培養孩子自我免疫的關鍵，同時以HMO、α-lac、gsMO等母乳活性因子及其各自作用，說明如何以母乳活性奠基寶寶健康成長所需。

  • 母乳活性因子1：HMO(母乳寡醣)
    HMO（母乳寡醣）是寶寶免疫力養成的關鍵之一，不僅參與各器官的發展與代謝活動，更可以增加好菌、抵擋病菌吸附、促進免疫發展。
  • 母乳活性因子2：(α-乳白蛋白)
    α-lac是母乳中最容易被寶寶吸收、利用的蛋白質來源，不只營養好吸收，也提供寶寶必需的胺基酸，促進免疫發展，幫助寶寶健康成長。
  • 母乳活性因子3：gsMO (乳源之神經節苷脂)

gsMO能抵擋外在病毒威脅，吸附帶走寶寶腸道上的病原體，發揮直接抗病原體黏附功效，支持自我免疫發展。

劉明發也提醒，嬰幼兒時期是建立免疫系統的重要階段，應攝取多元母乳活性因子，強化寶寶自我免疫、建構腸道生態、提升器官成熟及代謝等不同面向，來培養健康成長基礎，並搭配充足的營養、睡眠及環境的適應力，支持孩子發展。

橫跨20國研究：「母乳活性因子」可激活嬰兒自我免疫200%、減少哭鬧
母乳
嬰幼兒

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