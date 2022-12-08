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台北天成大飯店「鴻運呈祥賀新年」年菜10人套餐優惠6,888元

By 台灣英文新聞
2022/12/08 17:13
圖／台北天成大飯店
圖／台北天成大飯店

圖／台北天成大飯店

圖／台北天成大飯店

迎春納福喜迎金兔年，每年家庭最重要的除夕圍爐，鎖定熱食外帶的族群，台北天成大飯店讓團聚時刻少了繁複，省去料理時間，把握分秒享天倫慶團圓，飯店主廚團隊以嚴選食材搭配數十年的精湛手藝於即日起至2023年1月21日期間推出「鴻運呈祥賀新年」外帶年菜，除夕當日現做常溫外帶；由五道膾炙人口的菜色組合成10人份套餐原價9,740元，本次優惠價每套6,888元省下近2,800元，另有9道的單點團圓美饌每道888元起，除夕春節團聚時光首選。

台北天成大飯店廣受消費者喜愛的「五福臨門年菜套餐」，包含：「烏魚子大拼盤」、「寧式東坡肉」、「荷葉珍珠雞」、「清蒸石斑魚」、「干鮑翅佛跳牆」等五道10人份菜色。

膾炙人口的招牌菜色「寧式東坡肉」附餅皮單點1,888元，台北天成大飯店翠庭中餐廳團隊製作，每個月滷製的寧式東坡肉就高達4,000斤以上，每月平均外帶高達500份以上，此暢銷程度由此可見，更是年菜評比的常勝軍，堅持選用豬五花肉中段佐以紹興酒、冰糖、蔥、醬油，以慢火少水燉煮3小時，鹹香入味的「寧式東坡肉」吃來膠質醇厚、肥而不膩，令人回味無窮。另一道「荷葉珍珠雞」每份888元，亦是消費者喜愛菜色，料理前先將乾燥荷葉經泡、燙、裁三個步驟，再將長糯米炒香與特製滷汁拌炒，最後與叉燒、雞肉、臘腸、干貝一同包入荷葉中，大火蒸煮後，米飯散發淡淡荷葉清香與鹹香內餡完美結合。

為方便消費者年節贈禮的需求，2022年12月31日前預訂並完成付款再享早鳥優惠9折，台北天成大飯店外帶年菜適合享天倫闔家品嚐，也可於年節贈禮體面大方，豐儉由人是您最佳選擇。

預購日期：即日起至2023年1月18日
提貨日期：2023年1月21日12:00~15:00
提貨地點：1樓 百合西餐廳 02-2311-8905#3321/3322
2022年12月31日前預訂並完成付款可享9折優惠

更新時間 : 2022-12-08 17:40 GMT+08:00

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