創台灣金融業之先！富邦「金融安全數位轉型藍圖」深耕四大策略

近年詐騙犯罪猖獗，依行政院發布之2021年國家風險評估報告顯 示，台灣詐欺犯罪金額已高達新台幣700餘億元， 而依內政部警政署刑事警察局之資料，詐騙金額有高達9成以上均透 過金融機構進行，若金融機構可有效警示及阻詐， 將可有效降低詐騙成功率。為此，富邦金控創台灣金融業之先，今日 (8日)提出「金融安全數位轉型藍圖」， 承諾未來三年將深耕四大策略：廣納多元科技應用、持續前瞻投資、 拓展公私部門合作以及培育優質金融安全人才， 期盼藉此帶動台灣金融業全力投入金融安全議題。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦深耕台灣已經超過一甲子的歲月， 邁向下一個60年，我們期許富邦成為永續經營的領航者，為此，他們重新打造未來五年ESG目標，以低碳、數位、 激勵與影響為四大策略主軸，在「數位」策略中，希望結合各項最新科技運用，提供社會及大眾更便利及安全的金 融服務；「影響」策略中，則希望透過金融的力量導引產業， 不斷擴大富邦對台灣環境與社會的正向影響力。近年來， 詐騙已經成為最嚴重的社會議題， 金融機構身為防阻詐騙犯罪最後一哩路的守門員，他們責無旁貸， 理應肩負起保護民眾資產安全的責任！為此， 富邦金控創台灣金融業之先，提出「金融安全數位轉型藍圖」， 宣示富邦捍衛民眾「金融安全」之決心。

蔡明興指出，富邦金控及旗下子公司在反詐欺、反洗錢、反舞弊等「 金融安全」領域近年來持續投入。在企業識別詐欺部分， 富邦金控建立偽冒網站暨行動軟體APP偵測及防禦機制； 反詐欺部分，台北富邦銀行與刑事警察局自2021年底即首開業界 先河，合作發展「AI智能防詐模型」；2022年再與台北市政府 及台北市警局攜手推動「智能防詐生態圈」， 至今已有相當亮眼的成果。富邦產險則運用數位科技推出「 智能風險評估」，有效降低保險詐欺；富邦證券、 產險及人壽亦導入流程機器人進行反洗錢相關實務工作。

富邦承諾，未來三年內各子公司在此領域初步成果之基礎上，依循「 金融安全數位轉型藍圖」深耕四大策略，同時， 也期盼能藉由富邦之倡議，帶動台灣金融業全力投入金融安全議題， 為保障民眾資產安全盡一份心力， 並提升台灣於國際金融安全之地位。

在今日的論壇中，富邦除提出「金融安全數位轉型藍圖」外， 並與內政部警政署刑事警察局、 台北市政府以及金融同業分享科技防詐之成果。富邦與刑事警察局自 2021年底合作「AI智能防詐模型」及台北市警局「 智能防詐生態圈」之合作案，自2022年下半年起，已將這些AI 智能防詐模型運用於北富銀臨櫃、網銀、行動銀行及ATM等各通路 ，目前有效準確警示帳戶警示率已達近7成，且最快可以提早到2週 前即預警警示帳戶，相比傳統以人工進行比對準確警示率僅0. 08%，AI智能防詐警示率足足是傳統人工的875倍！另外， 依據主管機關統計，2022年1至9月台灣全體銀行警示帳戶數較 去年同期增加52.1%，但北富銀不增反減， 與去年同期相比降幅達36.2%，顯示此AI智能防詐模型之有效 性。

此外，在企業識別詐欺部分，富邦金控亦建立偽冒網站暨行動軟體A PP偵測及防禦機制， 透過全球性釣魚網站及偽冒行動軟體採全網域全天候監控、檢測、 追蹤，藉以發現非官方架設且近似於金控及子公司之釣魚網站或偽冒 APP，阻擋、下架、關閉，亦獲良好防堵成效， 避免大眾遭偽冒資訊進行惡意詐騙並保障客戶資訊安全。 在防止金融產品詐欺部分，富邦產險運用數位科技推出「 智能風險評估」系統，集結資深理賠人員的實際查核經驗， 建立三維風險評估，包含客戶風險模型、業務員風險模型、 交易事故風險模型，並將這三個風險評估整合理賠系統， 一旦受理賠案並完成相關資料建檔後，即可進行初步風險評估結果， 並提醒理賠案之風險等級，同時可避免內部人員舞弊發生。此系統自 2017年12月上線後，除減少大量人工核證流程、 給予客戶效率友善體驗，並有效降減保險詐欺發生。

展望未來，富邦金控將透過廣納多元科技技術運用、 持續進行前瞻投資、拓展國內及國際公私部門合作網絡、 長期支持培育優質金融安全人才等四大策略發展，逐步實踐「 金融安全數位轉型藍圖」的目標，落實金融機構ESG之社會責任， 並承諾於未來3年持續投入且發表具體成果。 盼能藉由富邦之先行倡議，帶動台灣金融業全力投入「金融安全」 議題，為保障民眾資產安全盡一份心力！