泰山高中、四所科大攜手簽訂汽車醫美MOU　

新北市泰山高中獲國瑞汽車捐贈價值近百萬最新款式的油電混合動力 車輛作為實習用途，該校「汽車醫美教學中心」也於今(8)日與四 所科大簽訂汽車醫美MOU合作計畫， 教育局長張明文出席見證捐贈及簽訂MOU儀式， 並感謝企業及科大攜手協助推動技職教育， 培育汽車產業頂尖技術人才。

教育局表示，技術型高中汽車科課程近年因應2050淨零排放目標 ，在邁向電動車時代的過渡時期，油電混合動力車扮演重要角色， 因此相關課程跟隨時代潮流結合汽車產業， 共同培養油電混合車的專業技術人才。

此外，泰山高中汽車科榮獲新北市創新教育加速器計畫旗艦級殊榮， 特成立全國技高首創「汽車醫美教學中心」，該校的汽車醫美教學， 涵蓋大手術的汽車板金及汽車噴漆、 微創手術的汽車鍍膜及汽車貼膜、SPA療程的凹痕修補、 玻璃修補、汽車美容等精進內容， 期盼未來推動汽車醫美專業技能普及化。

國瑞汽車協理何世榮表示，企業理念除重視環境保護外， 更積極推動多項社會公益活動，例如國瑞汽車獎學金、 捐贈實習車輛或零件予相關學校科系等， 以回饋社會並提升技職教育汽車修護能力，今日的贈車儀式， 即代表產業界以實際行動支持學術界，達到產、官、研三贏的局面。

校長孔令文表示，學校長期與汽車產業密切合作， 包括辦理教師研習、業師入校教學、汽車教材贈送與技術交流等。 該次學校獲得國瑞汽車捐贈油電混合實習車輛， 可以幫助學生學習油電混合車的相關知識與操作技能， 經由業師指導能讓學生深入車輛養護及其安全性；未來將透過與科大 結盟在汽車醫美的技術訓練持續精進交流，深化專研在車身彩繪、 鍍膜、及圖樣貼膜、輪圈轉印等高階專業技術之培訓。

就讀三年級的范姜浩同學表示， 很開心當初選擇就讀泰山高中汽車科， 這裡除了可以學習汽車相關技能外， 還能接觸到別的學校沒有的汽車包膜、玻璃修補、凹痕修補、 汽車鍍膜等醫美相關課程，讓他在畢業後能夠具備更多元的能力。

教育局長張明文表示，特別感謝國瑞汽車、明志科大、亞東科大、 台北城市科大與黎明技術學院等四所技專院校支持新北市推動技職教 育。新北市鼓勵各校規劃課程能夠對準產業， 並藉由產學合作增進學用合一，共同培育具競爭力的技職人才。

照片來源：新北市教育局提供