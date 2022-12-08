Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

中華電信打造全國首座PCB產業5G企業專網示範場域

創造智慧製造新商業模式　加速產業數位轉型

By 台灣英文新聞
2022/12/08 17:09

為協助台灣電路板PCB產業數位化轉型，並降低工廠導入5G專網服務門檻，中華電信在經濟部工業局的協助及台灣電路板協會(TPCA)與電電公會(TEEMA)的共同推動下，企業專網結合智慧製造應用提供「以租代買」的創新服務模式，加速5G企業專網服務在電子製造產業的落地，同時讓國產Ｏ-RAN設備透過國內製造場域的試煉，提升國際競爭力。此次參與工業局示範計畫的電路板業者包含嘉聯益、敬鵬、燿華、高技與凱喬等公司，中華電信將提供5G企業專網場域規劃、建置與維運經驗，並與沃亞科技合作協助客戶導入5G企業專網應用，期許未來可藉由人機協作，運用5G高速率、低延遲、大連結等特性，提升工廠產品良率與製程效率。

中華電信配合經濟部工業局「5G加值打造PCB產業智慧工廠應用計畫」，推動PCB產業導入5G企業專網及建置智慧製造應用，首先面對PCB廠域不良的網路環境挑戰。為優化各PCB廠區網路環境，透過建置5G企業專網，改善既有網路連線不穩定的痛點，有效提供穩定的網路環境，解決因製程需求，頻繁調整稼動產線所需花費及硬體連線的困擾。該計畫打造之「5G加值應用示範場域」，主要提供AGV無人搬運車、AIoT機台聯網與AI瑕疵檢測等智慧製造應用，有效結合PCB廠區內的設備與自動化服務連網，透過5G企業專網的導入，快速建置可提供高產能效率的智慧工廠服務，提升產業的競爭力，並持續強健數位化之動能。

不只PCB產業，中華電信也協助高科技及傳產製造業積極升級5G企業專網，整合工廠應用，大力推動工廠產業的數位轉型，今年以來已累積相當多5G智慧工廠的成功案場建置經驗。譬如針對高科技產業，攜手緯創集團合作，建置緯創資通、啟碁科技5G企業專網，並透過緯謙科技導入工廠所需的如以AOI高清影像辨識、AGV無人搬運車等應用服務，利用5G新技術協助產線效能成長，提升工廠生產力。此外中華電信也攜手全球電源暨能源管理領導廠商台達電子，位於桃園二廠導入5G企業專網建立智能產線，並發展多項重點項目，例如：運用在AGV作材料與半成品運送、智慧監控影像稽核、AR虛擬實境看板、AR眼動儀設備保養、VR測試作業訓練及AR遠端協作等技術，透過中華電信5G特性，結合產線自動化、人工智慧與雲端運算能力，協助工廠優化製程及改善生產效能，一併提升設備稼動率、製程平衡率等重要指標效益。

傳統製造業方面，與台鋼集團久陽精密合作建置5G企業專網，克服有線網路無法移動的限制，以及Wi-Fi網路於資安和傳輸可靠度上的技術侷限性，透過5G企業專網連結廠區內所有的終端設備，更支援跨廠區串連，可以將多個場域統一控管。此外也攜手中鋼集團，合作推動5G 智慧軌道行車安全輔助運輸系統等相關應用。針對中鋼智慧廊道需求，中華電信於全長約900公尺、左右40公尺的廊道上建設6座5G NSA基站，搭配中華電信自主研發之行動邊緣運算MEC，架構出智慧廊道應用企業專網。在智慧廊道之軌道車測試影像上載速度，其上載移動測試平均可達150M速率，將5G網路優良的移動性及交遞性(Handover)展露無疑。

因應未來工廠應用的網路需求逐步提高，中華電信5G企業專網服務提供客製化的網路頻段規劃，透過5G企業專網特性，結合產線自動化、人工智慧與雲端運算能力，協助工廠優化製程及改善生產效能，一併提升設備稼動率、製程平衡率等重要指標效益。利用5G新科技協助企業導入各場域的智慧化數位轉型，除了協助台灣產業轉型外，並一併加速國內網通產業發展，並在未來可以持續帶動台灣網通業者轉型升級。

更新時間 : 2022-12-08 17:40 GMT+08:00

最受歡迎

外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
各宗教聯合祭天儀式東台灣開跑 花蓮縣佛教會祈疫劫早日化解、俄烏戰火早日消弭
各宗教聯合祭天儀式東台灣開跑 花蓮縣佛教會祈疫劫早日化解、俄烏戰火早日消弭
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
【更新】台灣泰山企業快刀砍掉4.33萬張全家股票　大股東龍邦提4疑點•泰山回應澄清
【更新】台灣泰山企業快刀砍掉4.33萬張全家股票　大股東龍邦提4疑點•泰山回應澄清
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
CNN：台灣「地獄」般的交通不利國際觀光發展
CNN：台灣「地獄」般的交通不利國際觀光發展
【更新】中國宣布10項新措施•不再提「動態清零」 春節前機票搜尋量•暴增至3年來最高
【更新】中國宣布10項新措施•不再提「動態清零」 春節前機票搜尋量•暴增至3年來最高
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
韓媒Ｄ社再爆料　李昇基前東家惡行惡狀 苛扣開支宵夜連三角飯糰都不敢吃
韓媒Ｄ社再爆料　李昇基前東家惡行惡狀 苛扣開支宵夜連三角飯糰都不敢吃
【同小智抄襲？】鄭文燦台大碩士學位遭撤銷 游盈隆批蔡英文交棒鄭改革「請鬼拿藥單」
【同小智抄襲？】鄭文燦台大碩士學位遭撤銷 游盈隆批蔡英文交棒鄭改革「請鬼拿藥單」