中華電信打造全國首座PCB產業5G企業專網示範場域

為協助台灣電路板PCB產業數位化轉型， 並降低工廠導入5G專網服務門檻， 中華電信在經濟部工業局的協助及台灣電路板協會(TPCA) 與電電公會(TEEMA)的共同推動下， 企業專網結合智慧製造應用提供「以租代買」的創新服務模式， 加速5G企業專網服務在電子製造產業的落地，同時讓國產Ｏ- RAN設備透過國內製造場域的試煉，提升國際競爭力。 此次參與工業局示範計畫的電路板業者包含嘉聯益、敬鵬、燿華、 高技與凱喬等公司，中華電信將提供5G企業專網場域規劃、 建置與維運經驗， 並與沃亞科技合作協助客戶導入5G企業專網應用， 期許未來可藉由人機協作，運用5G高速率、低延遲、 大連結等特性，提升工廠產品良率與製程效率。

中華電信配合經濟部工業局「 5G加值打造PCB產業智慧工廠應用計畫」， 推動PCB產業導入5G企業專網及建置智慧製造應用， 首先面對PCB廠域不良的網路環境挑戰。 為優化各PCB廠區網路環境，透過建置5G企業專網， 改善既有網路連線不穩定的痛點，有效提供穩定的網路環境， 解決因製程需求，頻繁調整稼動產線所需花費及硬體連線的困擾。 該計畫打造之「5G加值應用示範場域」， 主要提供AGV無人搬運車、 AIoT機台聯網與AI瑕疵檢測等智慧製造應用， 有效結合PCB廠區內的設備與自動化服務連網， 透過5G企業專網的導入， 快速建置可提供高產能效率的智慧工廠服務，提升產業的競爭力， 並持續強健數位化之動能。

不只PCB產業， 中華電信也協助高科技及傳產製造業積極升級5G企業專網， 整合工廠應用，大力推動工廠產業的數位轉型， 今年以來已累積相當多5G智慧工廠的成功案場建置經驗。 譬如針對高科技產業，攜手緯創集團合作，建置緯創資通、 啟碁科技5G企業專網， 並透過緯謙科技導入工廠所需的如以AOI高清影像辨識、 AGV無人搬運車等應用服務，利用5G新技術協助產線效能成長， 提升工廠生產力。 此外中華電信也攜手全球電源暨能源管理領導廠商台達電子， 位於桃園二廠導入5G企業專網建立智能產線， 並發展多項重點項目，例如：運用在AGV作材料與半成品運送、 智慧監控影像稽核、AR虛擬實境看板、AR眼動儀設備保養、 VR測試作業訓練及AR遠端協作等技術，透過中華電信5G特性， 結合產線自動化、人工智慧與雲端運算能力， 協助工廠優化製程及改善生產效能，一併提升設備稼動率、 製程平衡率等重要指標效益。

傳統製造業方面，與台鋼集團久陽精密合作建置5G企業專網， 克服有線網路無法移動的限制，以及Wi- Fi網路於資安和傳輸可靠度上的技術侷限性， 透過5G企業專網連結廠區內所有的終端設備，更支援跨廠區串連， 可以將多個場域統一控管。此外也攜手中鋼集團，合作推動5G 智慧軌道行車安全輔助運輸系統等相關應用。 針對中鋼智慧廊道需求，中華電信於全長約900公尺、 左右40公尺的廊道上建設6座5G NSA基站，搭配中華電信自主研發之行動邊緣運算MEC， 架構出智慧廊道應用企業專網。 在智慧廊道之軌道車測試影像上載速度， 其上載移動測試平均可達150M速率， 將5G網路優良的移動性及交遞性(Handover)展露無疑。

因應未來工廠應用的網路需求逐步提高， 中華電信5G企業專網服務提供客製化的網路頻段規劃， 透過5G企業專網特性，結合產線自動化、 人工智慧與雲端運算能力，協助工廠優化製程及改善生產效能， 一併提升設備稼動率、製程平衡率等重要指標效益。 利用5G新科技協助企業導入各場域的智慧化數位轉型， 除了協助台灣產業轉型外，並一併加速國內網通產業發展， 並在未來可以持續帶動台灣網通業者轉型升級。