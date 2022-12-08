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迎接草莓季！大苑子X台灣優格餅乾學院 推出「莓好成雙曲奇餅禮盒」濃郁果、奶香完美搭配 齒頰留香

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/08 16:35
大苑子與「台灣優格餅乾學院」聯名推出「莓好成雙曲奇餅禮盒」，共有兩種口味。（店家提供）

大苑子與「台灣優格餅乾學院」聯名推出「莓好成雙曲奇餅禮盒」，共有兩種口味。（店家提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）為迎接草莓季到來，大苑子即日起推出「莓好相戀」，為超人氣商品「莓好時光」升級版，一口喝下滿滿的草莓牛奶的香甜，也吃得到新鮮果肉、滑順香濃的鮮奶酪，再配上與餅乾的專家「台灣優格餅乾學院」聯名推出「莓好成雙曲奇餅禮盒」，天然食材和濃郁奶香的完美搭配，讓人一口接一口，停不下來。

標榜完全鮮果製作的大苑子，對食材的堅持絕對顛覆你的想像，從2019年起全面開啟超狂任務，果農早上四點開始進行草莓採收，大苑子直接將「行動農檢室」進駐到苗栗大湖產地，鮮採即驗，直接在產地完成農藥檢驗；八、九點開始發車配送至全台門市，確保兩小時內送到店家

此外，為了讓顧客品嘗到最新鮮的草莓飲品，大苑子更長期深耕產地，從種植、生長、除草、採收，每個環節都時刻關心，採購人員對於草莓的特性和生長狀況相當了解，這也成了「大苑子草莓」的高品質保證。為讓草莓控有更多選擇、吃得更安心。

人氣季節商品「莓好時光」、「莓好花漾」、「草莓鮮乳霜淇淋」於11月底全台回歸後，今日再趁勝推出最新草莓飲品「莓好相戀」，把超人氣商品「莓好時光」再升級，加入口感滑順、奶香濃而不膩的「許慶良鮮奶酪」，整杯不但喝得到草莓牛奶的香甜、吃得到新鮮草莓果肉、最後還能享受到滑順香濃的鮮奶酪。濃郁奶香Double、幸福感Double的絕佳享受，非這杯「莓好相戀」莫屬啦！

迎接草莓季！大苑子X台灣優格餅乾學院 推出「莓好成雙曲奇餅禮盒」濃郁果、奶香完美搭配 齒頰留香

最新草莓飲品「莓好相戀」，把超人氣商品「莓好時光」再升級。（店家提供）

迎接草莓季！大苑子X台灣優格餅乾學院 推出「莓好成雙曲奇餅禮盒」濃郁果、奶香完美搭配 齒頰留香（右至左）「莓好時光」、「莓好花漾」。（店家提供）

迎接草莓季！大苑子X台灣優格餅乾學院 推出「莓好成雙曲奇餅禮盒」濃郁果、奶香完美搭配 齒頰留香

草莓鮮乳霜淇淋（店家提供）

此外，喜歡吃草莓的你絕對不能錯過在限定69間門市販售新鮮草莓鮮果，有草莓杯、草莓盒和草莓禮盒等不同的規格，送禮自用兩相宜，且每批草莓都符合農藥檢驗合格，天天鮮採直送門市，安心與美味同時擁有。

2022年大苑子與餅乾的專家「台灣優格餅乾學院」聯名推出「莓好成雙曲奇餅禮盒」，無添加香精、香料，讓顧客能夠吃的好安心，即刻起到12/11(日)於大苑子APP商城熱賣中，每盒商城價329元，綁訂大苑子旺卡結帳還可享10%點數回饋。

每個禮盒中共有兩種口味，「經典牛奶曲奇」添加許慶良鮮製成，香濃酥鬆，牛奶的原味將餅乾的香氣突顯得更加完整，「莓好時光曲奇」使用天然無香精的草莓乾、草莓果汁以及許慶良鮮乳製成，成分天然無添加人工色素、防腐劑，天然果香和濃郁奶香的完美搭配，讓人一口接一口，停不下來！

迎接草莓季！大苑子X台灣優格餅乾學院 推出「莓好成雙曲奇餅禮盒」濃郁果、奶香完美搭配 齒頰留香

2022年大苑子與餅乾的專家「台灣優格餅乾學院」聯名推出「莓好成雙曲奇餅禮盒」。（店家提供）
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