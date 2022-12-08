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Netflix韓劇「命定之人」　10個你不知道的幕後小花絮

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/08 15:40
netflix原創韓劇「命定之人」（圖／截自IG@netflixkr）

netflix原創韓劇「命定之人」（圖／截自IG@netflixkr）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Netflix原創韓劇「命定之人」描述一名連續殺人犯透過交友軟體「Somebody」突破女生心防後，約其見面，將之殺害，而軟體開發者與朋友也身陷一連串懸疑的恐怖故事。題材特別，引發討論，而目前官方也釋出了10個大家不知道的幕後小花絮。

Netflix韓劇「命定之人」　10個你不知道的幕後小花絮
（圖／截自IG＠netflixkr）

金英光飾演連續殺人犯成閏伍，他為了這齣戲增重至94公斤，但到了劇情後半部，為了呈現男主角壓力越來越大，他在拍攝過程中又持續減重至72公斤。

Netflix韓劇「命定之人」　10個你不知道的幕後小花絮
（圖／截自IG＠netflixkr）

成閏伍的眼鏡款式是金英光第一次和導演開會時，導演從當時金英光所戴的眼鏡所得到的靈感。

Netflix韓劇「命定之人」　10個你不知道的幕後小花絮
（圖／截自IG＠netflixkr）

金英光在劇中飾演著一名建築設計師，而他也為了詮釋角色，實際到了一間建築事務所當實習生。

Netflix韓劇「命定之人」　10個你不知道的幕後小花絮
（圖／截自IG＠netflixkr）

姜海琳所飾演的女主角金嶼，是個患有亞斯伯格症候群及強迫症的角色。她總是把東西擺得整整齊齊，書房及辦公室都是以白色系為主，而劇組為了表現出金嶼的強迫症，將她在劇中的辦公室及書房設計得一模一樣。

Netflix韓劇「命定之人」　10個你不知道的幕後小花絮
（圖／截自IG＠netflixkr）

金秀娟所飾演的警察琪恩，在劇中因意外而半身不遂，只能靠輪椅代步，但她依然能夠開車。她在劇裡的車是靠觸控啟動，是不存在於現實生活中的車款，靠著導演的想像所做出來的。

Netflix韓劇「命定之人」　10個你不知道的幕後小花絮
（圖／截自IG＠netflixkr）

琪恩的家有著許多裝飾，而這些裝飾是為了顯露出琪恩堅強的性格下所隱藏著的「匱乏」。

Netflix韓劇「命定之人」　10個你不知道的幕後小花絮
（圖／截自IG＠netflixkr）

琪恩與閏伍相約見面，結果兩人發生關係後，琪恩不但被閏伍丟下，輪椅還被破壞，她只好爬著逃出。她在森林裡喝地面上積水的場面，其實是先舖上一層塑膠，再以電腦後製處理的。

Netflix韓劇「命定之人」　10個你不知道的幕後小花絮
（圖／截自IG＠netflixkr）

金容智在劇中飾演一名巫女木杬，是一名給予他人溫暖的角色，她為了製造出溫暖的形象，也為戲增重了10公斤。

Netflix韓劇「命定之人」　10個你不知道的幕後小花絮
（圖／截自IG＠netflixkr）

金容智為了詮釋被神靈附身的場面，從劇中扮演神婆的老師那得到了幫助。

Netflix韓劇「命定之人」　10個你不知道的幕後小花絮
（圖／截自IG＠netflixkr）

導演在拍攝「Somebody」的期間，手機背景畫面都是放著金英光的照片。
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