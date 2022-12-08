這也是藝術？MSCHF炫富提款機Art Basel亮相　排行榜第一鉅額存款曝光

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)由MSCHF打造的藝術裝置「ATM Leaderboard」是真的提款機，還可以炫耀存款數字，意外在Art Basel爆紅，一起來看目前「首富」到底有多少錢在銀行裡吧！

綜合外電報導，布魯克林藝術團隊MSCHF最新的裝置藝術在全球知名的大型藝術博覽會「巴塞爾藝術展」（Art Basel Miami Beach）亮相，使用者用「ATM Leaderboard」提完錢之後，戶頭餘額會在大家面前顯示在銀幕上並進行排名，機器最後會幫用戶拍照紀錄，這讓不少人爭相炫富，也有人最後的數字顯示為0，但依舊在鏡頭前開心微笑。

為期五天的展會已於週六邁阿密海灘落幕，炫富排行榜的結果也隨之出爐！第一名的為存款金額為950萬美金（約為新台幣2億9千萬元），然而，這數字在Art Basel其實一點也不稀奇，因為在該展會裡，隨便一件藝術品常常都要價高達百萬美金。

「ATM Leaderboard」售價為7萬5千元美金，藏家可以決定展示地點，但裡面的排名紀錄並不會被洗掉。MSCHF共同創辦人 Daniel Greenberg表示，「ATM Leaderboard」就是對炫富的衝動，「我們在腦海裡就認定這作品是給Miami Basel的，因為這是一個到處都是藍寶堅尼跟勞力士的地方。」

「ATM Leaderboard」由MSCHF跟Perrotin Gallery共創，該畫廊去年展出爆紅的義大利藝術家Maurizio Cattelan裝置「Comedian」，就是用膠帶把一根香蕉貼在牆上，一件售價為12萬美金，席捲網路及各大媒體版面，再度讓人反思藝術為何。

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