【12/8台灣本土+15,227例／死亡+37例】12/10起調整醫院探病措施　3種情況需快篩

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增15,283例COVID-19確定病例，分別為15,227例本土個案及56例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。



指揮中心表示，今日新增之15,227例本土病例，為6,836例男性、8,378例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市為新北市(2,394例)，臺中市(2,109例)，高雄市(1,975例)，桃園市(1,725例)，臺北市(1,393例)，臺南市(1,156例)。



指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為20例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月29日至12月5日，死亡日期介於10月3日至12月5日。





指揮中心說明，今日新增56例境外移入個案中，為26例男性、30例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本(5例)，土耳其、美國、泰國及德國(各1例)移入，另47例感染國家調查中。入境日期介於今年11月7日至12月7日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,427,473例確診，分別為38,091例境外移入、8,389,328例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,585例COVID-19死亡病例，其中14,568例本土，另17例為境外移入。

指揮中心宣布自12月10日起調整醫院探病者篩檢措施

考量國內疫情趨緩且穩定可控，自今(2022)年12月10日起調整全國醫院探病者之篩檢措施，說明如下：

無COVID-19相關症狀且無暴露風險者，無須出具探視當日採檢之自費家用抗原快篩陰性證明。 以下3種情況應儘量避免前往醫院探病，如有必要探病時，應出具探視當日採檢之自費家用抗原快篩陰性證明後探病：

有COVID-19相關症狀者。

自主防疫期間。

自主健康管理期間。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。若仍有實地探視需求，探病者進入醫院應全程佩戴口罩，並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生等相關感染管制措施，以保障自身及病人健康安全。指揮中心將視疫情發展滾動式修正醫院相關管理規定。

【12/8台灣本土+15,227例／死亡+37例】12/10起調整醫院探病者措施 3種情況需快篩