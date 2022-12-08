美國2023國防授權法案供台5年100億軍援 專家：1979年來首見、暗示中共2027年前攻台機率高

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國2023財政年度國防授權法案最快將於美東時間7日交付國會表決，其中涉台內容包括5年最高100億無償軍援等軍事融資，為1979年來首見，國防專家蘇紫雲分析，間接暗示美方認為中國在2027年前攻台機率高。

美國參、眾議院軍委會領袖於美東時間6日晚間晚間9時公布2023財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）協商定案版本，總預算高達8580億美元（約新台幣26兆5250億元），較2022年度多出約800億美元。內容除了115億美元新投資用以加強「太平洋威懾倡議」，也同意向烏克蘭提供至少8億額外安全援助，以及對台提供百億援助。

該版法案整體涉台部分罕見逾50頁，內容由民主黨籍聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）今年6月聯名提出的「2022年台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022）奠基，並包含「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act），法案亦要求優先並加速處理台灣軍購請求。

美國國會最快將於7日對法案展開表決。路透社指出，法案預計本月底前會獲參、眾議院通過，屆時將能遞交總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。

NDAA 2023對台軍援1979年首見

台海緊張局勢逐年升高，俄烏戰爭更為台灣敲醒警鐘，美方注重對抗中國的同時，也更重視台灣的安全與自衛能力。該版NDAA 2023納入9月14日通過參院外委會的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）部分條文，以及「台灣增強韌性法案」，即授權美國國務院於2023年至2027年期間，每年提供台灣至多20億美元無償軍援，以及另行授權提供台灣20億美元「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）直接貸款，用以加速台灣武器採購，並打造新的培訓計畫來提高台灣防禦力。

中央社報導，法案亦授權美國總統為台灣打造「區域應變軍備庫」（regional contingency stockpile），並賦予台灣與北約（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國（major non-NATO allies）及菲律賓同樣待遇，能優先取得美國「超額防衛物資」。

此外，為加速交付軍備給台灣，法案要求國務院與國防部，優先並加速處理台灣軍購請求，且不得以包裹出售為由延遲處理；法案也以「國會意見」（sense of Congress）指出，與台灣舉行聯合軍演是改善戰備能力的重大元素，籲邀請台灣海軍參加2024年的環太平洋軍演。

先前引發爭議的條文則未被納入該版本，包括在中國對台「侵略顯著升級」情況下實施制裁，或提議賦予台灣「主要非北約（major non-NATO ally）盟友」地位。

專家：暗示中共2027年前攻台機率高

聯合報報導，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，NDAA 2023針對台灣提供的軍事融資，是1979年後首見，將原先台 「台灣政策法案」有償45億軍援，拉高為100億的無償軍援，並考量期中選舉國會屆期不連續的情形，以NDAA 2023包裹對台軍援條款，爭取時間通過。

蘇紫雲也分析法案中美方對台的軍售、軍援代表意義，一為台灣等同準盟國，獲得如同以色列、埃及等盟友的年度軍事援助；二則間接認定2027年前為中共可能攻台高危險期。因此台灣若獲得額外的軍事援助，可有效增加防衛力量，但最重要還在於台灣自衛決心與軍事投資，才能真正增進自衛能力並確保盟邦協防意願。

梅南德茲表示，台灣的民主依舊是美國印太戰略的核心，對台灣人民承諾的深度與強度，要比以往任何時候都更加堅定；共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）則表示，法案納入台灣條款當作嚇阻力，減少中國犯台機會，直指中國犯台將掀起區域衝突並危及半導體供應鏈。

外交部回應

外交部發言人歐江安今日在例會上表示，外交部對美國國會持續展現對台灣安全的強勁支持表示由衷感謝；目前由於該法案仍待兩院院會表決，外交部將持續關注後續進展，並將與美國國會及行政部門維持緊密溝通，我方期待該項法案在本（117）屆美國國會會期屆滿前得以順利完成立法；外交部將持續努力，全面深化台美友好夥伴關係，確保台海安全，以及印太區域的自由開放與和平穩定。