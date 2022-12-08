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Netflix、南韓KOCCA都來！《亞洲新媒體高峰會》力邀80位重量級產業領袖　超過20場對談台北晶華酒店登場

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/08 12:24
NMEA理事長蔡嘉駿。（圖/亞洲新媒體高峰會）

NMEA理事長蔡嘉駿。（圖/亞洲新媒體高峰會）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《2022亞洲新媒體高峰會》集結近80位產業領袖，舉辦23場與談及專題演講，將於12月19日及20日在台北晶華酒店登場。

第四屆「亞洲新媒體高峰會」主題RESET，聚焦四大主題「動戰局Reshuffle、準策略Research、多變現Revenue、新經典Replay」，23場專題演講與對談內容將涵蓋串流媒體、IP孵育、韓流分析、內容變現、數據解讀、國際出海、台劇復興、數位與實體經營等最新話題。

因疫情解封，海外講者將來台面對面專講，包含首度邀得韓國官方組織「韓國文化產業振興院KOCCA」政策本部產業政策組組長朴爀台，剖析韓流成功與政策推動的關聯性。以及全球串流影音霸主Netflix的亞太地區(不含印度)內容副總裁金珉暎，將分享第一手的採購與監製Netflix韓劇的經驗，與如何和國際平台打交道把韓流輸出全世界！

本屆邀請韓國駐臺北辦事處的代表鄭炳元開幕致詞外，韓國文化產業振興院KOCCA也特地派出政策相關主管級重要人士來台現場演講。

除了邀請到韓國官方與民間內容推手來台專講外，本屆峰會也請來熟悉韓國內容產業的專業人士，包括資深影視評論家葉郎、負責韓國娛樂龍頭CJ集團的資誠聯合會計師事務所，從不同的角度來拆解韓國打造文化財的成功方程式。韓國的造星能力也是韓流成功關鍵之一，每年都有新人變身當紅炸子雞，集結台灣培育新人的各方專家：像是TDI夢幻學院執行長朱敬然、《植劇場》推手王小棣、「名模教母」伊林娛樂副董事長陳婉若、凱渥實業經紀事業部總經理范清美，來探討韓國模式如何取經因應台灣造星。

NMEA新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿表示：「韓流的壯大，大家最常討論的是顯而易見的造星手法和成熟的影視產業，但隱藏在背後的是政府的角色，因為有一部可長可久、不受政黨輪替的大法──文化內容基本法，可說是韓國文化內容產業的聖經！」

每年的第一場對談，都是邀請台灣各大行政法人的負責人來揭開序幕，今年陣容包含文化內容策進院董事長彭俊亨、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、公廣集團董事長胡元輝，和臺北流行音樂中心董事長黃韻玲，從文化行政、政策遊說、預算編列、產業分工等，分享行政法人如何與政府政策相輔相成來帶動產業發展。而今年甫成立的新部會「數位發展部」，政務次長李懷仁也將現身說法，分享轄下設立的「多元宇宙科」的業務範疇，以及未來對於台灣內容產業的實際應用。

台灣內容產業各據一方的四大代表人物也將分享經營心法、成功關鍵，包含電影圈的導演朱延平、音樂圈的滾石集團董事長段鍾沂、電視圈的映畫傳播董事長郭建宏，和媒體圈的台開總裁邱復生，其中段鍾沂和邱復生極少露面演講，親炙大師風範唯有亞洲新媒體高峰會，精彩內容值得期待。

《2022亞洲新媒體高峰會》報名請上EventGo，內容產業相關從業人士及學術單位與相關科系學生免費報名參加。NMEA將與LINE TV團隊合作進行直播。
亞洲新媒體高峰會

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更新時間 : 2022-12-08 12:39 GMT+08:00

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