《阿凡達2》名導親曝「最佳尿點」　台灣倒數一週搶先全美上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《阿凡達：水之道》將於12月14日搶先全美3 D大銀幕震撼全球年度壓軸鉅獻登場！今(8)日公開最新幕後花絮「重返潘朵拉」，導演詹姆斯卡麥隆受訪時更親曝關鍵「最佳尿點」。

《阿凡達：水之道》最新幕後花絮「重返潘朵拉」 除了呈現更多首度曝光的精彩畫面， 導演詹姆斯卡麥隆也現身說法對本系列的遠大理想！首先他提及自己 成功說服電影公司眼光放遠、放手一搏，必須拍出觀眾期望中比《 阿凡達》第一集好上一百倍的第二集。

眾星雲集的全體卡司則齊聲盛讚：「本片進入全新境界、 超乎想像令人目不轉睛、詹姆斯卡麥隆的創作非常真誠、 情感豐沛且擲地有聲！」 也特別強調以家為本而普世共通的核心情感：「 這是一則關於家庭求生的故事」。

詹姆斯卡麥隆與製片強藍道本週亦於倫敦率領全體卡司首度齊聚亮相 ，分別來自1980、1990和2000年代的《異形2》 雪歌妮薇佛、《鐵達尼號》凱特溫絲蕾與《阿凡達》 柔伊莎達娜的三代「隆女郎」也首度世紀同框， 令影迷鐵粉瞬間高潮！《阿凡達》當家主角山姆沃辛頓、 亦於本集化身阿凡達的大反派柯邁斯將軍史蒂芬朗也親臨現場。

初登場的青少年主角也令人眼睛一亮，飾演蘇里一家長子奈特言的傑 米弗拉特斯近期演出電影《善惡魔法學院》、 飾演礁民部落首領女兒喜芮亞的貝里巴斯也才甫於《夜訪吸血鬼》 影集新版中擔任要角， 飾演蘇里一家小女兒杜緹莉的崔妮蒂布利斯則於今年的皮克斯動畫《 青春養成記》中獻聲，俊男美女增添星光。

好萊塢報導：「震撼超凡， 視覺大師級作品，絕對別懷疑詹姆斯卡麥隆， 每一格畫面都絕美無比！」

知名網站Fandango：「比《 阿凡達》更盛大、更出色、更充滿情感！」

The Wrap：「大師等級的技術層面與出乎意料的深刻情感令人讚嘆， 詹姆斯卡麥隆再攀高峰！」



山姆沃辛頓於倫敦全球首映會。(圖/二十世紀影業)



凱特溫絲蕾。(圖/二十世紀影業)



柔伊莎達娜。(圖/二十世紀影業)



雪歌妮薇佛。(圖/二十世紀影業)

另外， 卡麥隆受訪時親曝影迷甚為關心的「最佳尿點」，他「大公無私」 地分享：「隨時都是最佳尿點，再刷一次就能補看錯過的地方。」 再展大導十足諷刺的豪邁幽默。

電影描述在擊退人類超過十年後，成為納美人並與奈蒂莉共結連理的傑克， 在潘朵拉星上與他們的孩子組成蘇里一家， 過著與世無爭的幸福生活，未料威脅再度降臨， 他們不遺餘力保護彼此，為了生存再度奮戰， 還得承受隨之而來的悲痛創傷。

《阿凡達：水之道》將於12月14日晚場起登場，預售套票現正 熱賣中。



《阿凡達：水之道》幕後花絮。（影/Youtube）