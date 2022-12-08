【12/18投票】台灣嘉義市長選舉5人競爭　黃敏惠籲「全市挺一人」•李俊俋拚「翻轉嘉義」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）嘉義市長選舉12月18日投票，嘉義市選委會昨天(7日)公告第11屆嘉義市長重行選舉候選人名單、競選活動期間之起、止日期及每日競選活動之起、止時間。至於參選者總共有5人，其中一位候選人名字長達15個字 (如下表) 。

資料來源: 嘉義市選舉委員會 (紫色線條為TN後製)

民進黨代理黨主席陳其邁下達動員令，全力輔選嘉義市長候選人李俊俋。民進黨今天(8日) 說，剛當選的青年議員10日將赴嘉義廟口宣講，訴求年輕力量為「嘉」發聲。

民進黨發言人黃彩玲今天透過新聞稿指出，民進黨上下總動員「一起挺俋」，展現黨內團結氣勢，目前黨籍議員、立委爭相「報名排班」李俊俋的徒步掃街、市場拜票、廟口開講等行程，剛當選的青年議員也將來助講，訴求年輕力量一起回「嘉」投票。

黃彩玲表示，李俊俋10日在嘉義九華山地藏庵舉辦的「為嘉投票 翻轉嘉義」廟口宣講，便邀請到剛當選的青年議員陳乃瑜、劉康彥等，以及民進黨副秘書長林飛帆、前主席卓榮泰前來助講，訴求年輕力量為「嘉」發聲。

黃彩玲說，對於對手頻以地方執政優勢阻撓其他候選人活動場地租借，李俊俋競選團隊表示，12月17日的選前之夜將如期進行，現正積極尋找合適地點，屆時也將邀集民進黨重要黨公職前來宣講。

黃彩玲指出，昨(7日) 陳其邁在行動中常會後，陪同李俊俋開啟「嘉義不一樣」車隊掃街，展現全黨勝選決心。路上市民熱情迴響、直播線上網友也都有正面反饋。前衛福部長陳時中日前也將選後的首次公開行程獻給李俊俋，到廟口開講，民眾親做「感謝」、「凍蒜」標語到場加油，讓李俊俋團隊充滿信心1218這場選舉能翻轉嘉義。

陳其邁7日接受媒體聯訪表示，李俊俋的社福政見主張，包括補助65歲以上長者裝假牙、提高生育補助等，高雄市政府都在進行；依李俊俋多年的中央、地方歷練，深具做事能力外，還有決心、魄力，未來擔任嘉義市長，絕對可以提升嘉義市產業經濟，以及城市治理。

立委蔡易餘接受媒體聯訪也指出，民進黨在九合一選舉成績不理想，須趕快重整隊伍，重新出發；嘉義市長候選人李俊俋的表現，不管是在中央或地方，都受到大家肯定，民進黨行動中常會移師嘉義市舉行，就是要替李俊俋加油打氣，並希望提供嘉義市一個改變的機會。

列席民進黨行動中常會的立委王美惠表示，今天一起來力挺李俊俋，希望18日嘉義市長的投票結果，李俊俋可以順利當選。

另一方面，爭取連任的嘉義市長黃敏惠昨(7日) 舉辦造勢晚會，中央社引述國民黨立委江啟臣表示，民進黨要「全黨打一人」，但大家只要「全市挺一人」，黃敏惠就能順利連任。

黃敏惠7日起請假並投入市長選戰，晚間在嘉義市五顯帝廟廣場舉辦造勢晚會，邀請江啟臣、基隆市長當選人謝國樑等人站台助講，民眾湧入廣場高喊「凍蒜」。

黃敏惠致詞表示，4年前看到嘉義市經濟落後，勇敢挺身而出，回鍋擔任市長努力打拚4年後，已經看到經濟成果，嘉義市的經濟和光榮感都回來了。

黃敏惠說，政治不能實驗，要有經驗最重要，還有滿滿的熱情，18日市長投票，全台都在看嘉義市，籲請鄉親一定要出來投票，用手中的選票，展現嘉義市的民主精神。

江啟臣指出，黃敏惠是說到做到的人，從政一路走來，對的事情，堅持到底，處處為人民著想，當市長以父母的心來照顧市民；嘉義市是民主聖地，4年前黃敏惠再度參選市長，市民投票支持黃敏惠，這是市民有智慧的選擇。

江啟臣表示，黃敏惠擔任市長4年來，政績表現亮眼，市民要以選票支持連任，距離選舉剩10天，大家要幫忙拉票、催票，還要去投票，讓優秀的市長繼續連任。

江啟臣說，18日嘉義市長選舉全國矚目，民進黨在11月26日選舉挫敗，想在這次選舉翻轉，民進黨要「全黨打一人」，不過，大家只要「全市挺一人」，證明嘉義市是真正的民主聖地，黃敏惠就能順利連任。

謝國樑表示，10幾年前與黃敏惠曾是立法院的同事，黃敏惠是非常有愛心的長輩，會提攜照顧晚輩，因此，今天特地開車從基隆到嘉義市助選，希望黃敏惠順利連任。