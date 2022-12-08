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台灣首屆《FOCASA馬戲藝術節》在台南　29組團隊150場演出連續七天不斷電

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/08 11:40
首屆《FOCASA馬戲藝術節》將於2023年 2 月 22 日登場。(圖/FOCA 福爾摩沙馬戲團)

首屆《FOCASA馬戲藝術節》將於2023年 2 月 22 日登場。(圖/FOCA 福爾摩沙馬戲團)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)首屆《FOCASA馬戲藝術節》由「FOCA 福爾摩沙馬戲團」與「臺南市政府文化局」共同主辦，29組國內外團隊帶來超過 150 場演出，將於2023年 2 月 22 日至 28日於臺南水交社正式登場。

繼 2022年 《FOCASA馬戲藝術節》在臺南水交社試營運大獲好評，開放索票即搶購一空。為了讓更多民眾能夠進入馬戲篷一窺神秘面紗，2023年首屆的「V-13馬戲篷」，不但呈現最原汁原味的環形舞臺，力邀來自不同類型、國家的精彩馬戲節目，更一口氣帶來 18 檔場次，就是要讓民眾一次看的過癮！

在世界各大表演藝術評論獲得五星好評，Fills Monkey來自法國結合打擊樂與喜劇，鼓槌所敲擊的節奏直達心臟，充滿了活力、幽默和詩意；澳洲Gravity & Other Myths 劇團（簡稱GOM），結合特技體操及肢體劇場，以七位體操演員，給予觀眾毫無保留的極限演出，純粹、原始、狂亂，卻又精緻。

獲CNN Travel讚譽為東南亞的太陽馬戲團Phare - The Cambodian Circus，演出劇碼結合現代劇場元素，富含柬埔寨歷史文化，是充滿力量及結合現代馬戲、現場作畫、音樂演出的作品。

臺灣團隊的FOCA福爾摩沙馬戲團，將帶來兩齣不同風格的作品《嘛係人》以及《馬戲派對》，其中《馬戲派對》於兩週前早鳥票開賣即搶購一空；另外，天馬戲創作劇團帶來全臺首創的兒童馬戲音樂劇；結合馬戲特技、魔術、肢體喜劇的紅鼻子馬戲團；由臺灣唯一女子特技馬戲，創造焦點所帶來的女馬系《#Since1994》打破力量的框架。

V-13馬戲篷外的FOCASA村莊，包含充滿創意馬戲遊具的FOCASA水果攤、極限走繩挑戰、摩天巨輪等；戶外的跳跳糖舞臺由來自南韓、日本、香港、柬埔寨、臺灣等14組團隊，帶來從早到晚不斷電的演出，搭配臺南春天的宜人氣候，就是要營造出南法「小亞維儂」的風格！

FOCA團隊表示，在2022年《FOCASA 馬戲藝術節》的試營運期間，依舊有許多民眾質疑「是不是有虐待動物的馬戲團」。期望結合當代馬戲與城市風貌展現文化軟實力，將臺灣馬戲發展為國家文化品牌，除了讓國內民眾能更瞭解當代馬戲之外，今年也廣邀來自加拿大、澳洲、日、韓、柬、新加坡等國際策展人，更透過國際藝術節提升臺灣馬戲藝術家的國際能見度。

10年前，FOCA福爾摩沙馬戲團首次代表臺灣，以「馬戲」踏上國際藝術節舞臺，當時的演出就是在馬戲篷裡，當下的感動與震撼也深深刻在一群平均年齡僅20歲的團員心中。當時，大家心中只有一個念頭：「未來，我們也要擁有一座屬於自己的馬戲篷。」而成立12年來，FOCA走訪全球超過77座城市，無論在法國亞維儂還是英國愛丁堡，所感受到一個藝術節為小至個人、團隊，大至一座城市、國家，所帶來的能量與效益是十分可觀，我們相信透過馬戲篷這樣移動式劇場的特質以及屬性，是能夠帶來有效的「文化商機」及「城市行銷」。
馬戲藝術節
臺南
FOCA 福爾摩沙馬戲團

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