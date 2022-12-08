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【重啟癌症登月計畫】50%癌症是可藉由飲食預防　美國農業部教你食物保存、烹調小撇步

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/08 11:03
2022年2月拜登宣布重啟癌症登月計畫，目標是25年內將癌症死亡率降低至少50%。（圖／美聯社）

2022年2月拜登宣布重啟癌症登月計畫，目標是25年內將癌症死亡率降低至少50%。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）今年2月美國總統拜登宣布重啟「癌症登月計畫」（Cancer Moonshot），身為計劃一份子的農業部也在本周一（5日）宣布成立「農業科學營養和飲食卓越中心」，呼籲消費者改善飲食習慣，藉由健康的食物來預防癌症。

【重啟癌症登月計畫】50%癌症是可藉由飲食預防　美國農業部教你食物保存、烹調小撇步

癌症登月計畫Cancer Moonshot於2016年啟動，是歐巴馬(Barack Obama)總統任內，由擔任副總統的拜登帶頭啟動。（圖／美聯社）

「癌症登月計畫」（Cancer Moonshot）於2016年啟動，當時是歐巴馬(Barack Obama)總統任內，由擔任副總統的拜登帶頭啟動，取名「登月計畫」不是真的要登月，只是為了呼應1969年美國國家航空暨太空總署(NASA)，首度將人類送上月球的勝利和喜悅。

該計畫當時編列18億美元預算，並與台灣、加拿大、中國、德國、瑞士、日本、南韓等7國合作，共同大規模蒐集檢體進行癌症研究和治療，往精準醫療邁進。

今（2022）年2月拜登宣布重啟計畫，這次的計畫總金額高達11億美元，預計分5年進行，目標是25年內將癌症死亡率降低至少50%，並改善癌症患者和家人的體驗。

計畫願景與先前一致，盼透過計劃來改善癌症的預防、檢測、診斷和控制，不過這一次，更專注於癌症早期篩檢。此外，確保患者獲得抗癌藥物並降低自付費用，也是拜登癌症登月計畫中最重要的第一步。

本周一美國農業部長Tom Vilsack於和負責研究、教育和經濟的副部長 Chavonda Jacobs-Young博士舉辦了一場視訊研討會，為拜登總統的癌症登月計劃開啟了為期一周的行動。

與此同時，美國農業部亦宣佈成立農業科學營養和飲食卓越中心（ASCEND for Better Health），集結科學家、合作組織和社區，提倡用飲食來預防癌症，改善所有美國人的健康和福祉，特別是在服務資源不足的地方。

【重啟癌症登月計畫】50%癌症是可藉由飲食預防　美國農業部教你食物保存、烹調小撇步【重啟癌症登月計畫】50%癌症是可藉由飲食預防　美國農業部教你食物保存、烹調小撇步取自USDA nutrition.gov

世界癌症研究基金會 (World Cancer Research Fund)的數據顯示，有30-50%的癌症是可藉由飲食、作息習慣的調整。有鑑於此，農業科學營養和飲食卓越中心網站裡為民眾整理許多實用資訊，包含剩菜處理與保存、假日膳食計畫與預算、健康餅乾食譜，以及營養資料和成分查詢等。

食物安全保存方面，網站中提到，致病菌大多在攝氏4度至60度之間迅速滋生及繁殖，因此烹煮完食物後，待食物冷卻再放入冰箱是一個錯誤迷思。

在室溫下，食物若在烹飪後兩小時內沒有適當冷藏，細菌可能會在食物中滋長，但若處在32度以上氣溫，食物於一小時內需食用完畢或冰存，否則應全部丟棄。

假日膳食計畫方面，則教導民眾如何制定有效率的購物清單，有助於避免衝動性購物，加上有效正確管理冰箱，就能大大減少食物浪費，節約飲食方面的開銷。

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更新時間 : 2022-12-08 11:35 GMT+08:00

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