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【四十年來首見】勞資協商不成 美國《紐約時報》至少1100員工8日將罷工24小時

據悉罷工期間，該報的一些主要新聞中心可能失去多達90%人力，相當驚人。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/08 11:18
(圖為《紐約時報》位於紐約的總部, 路透2010年3月檔案照) 

(圖為《紐約時報》位於紐約的總部, 路透2010年3月檔案照) 

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）美國《紐約時報》逾1100名加入工會的員工準備於明天(8日) 罷工一整天，自1970年代末迄今40多年以來，該報員工從未進行過這樣的抗議。

綜合美聯社與美國有線電視新聞網報導，這次歷史性停工將於當地時間周四，也就是12月8日午夜生效，持續整整24小時，預計有超過1100人參與。一些知名記者，如妮可·韓納-瓊斯（Nikole Hannah-Jones），將在集會上發言。

據代表紐約時報記者和其他員工的「紐約新聞工會」（NewsGuild of New York）稱，罷工期間，該報的一些主要新聞中心可能失去多達90%人力，相當驚人。

記者弗倫塔斯（Jenny Vrentas）在6日晚發布的一份聲明中說：「我們曾希望在我們所設的期限前達成一項公平的協議，我們1100多人已準備為了彼此和各地的記者站在一起。」

勞資雙方一直想努力達成協議扭轉這場24小時罷工，特別是有關薪資問題. 。雙方討價還價持續到6日晚間，超出原訂上午9時至下午5時的時限。情況看來並不樂觀。

參與罷工者表示，早自2021年3月舊合約期滿他們就已展開協商，曠日廢時磋商至今，他們再也無法忍受。

《紐約時報》一位發言人7日稱，雙方協商後「尚未做出任何決定」。「紐約新聞工會」發言人莊文（音譯，Wen Zhuang）表示，由於雙方並未安排接下來的會商，「罷工很可能發生。」

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