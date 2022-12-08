（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日本一位著名億萬富翁前澤友作計畫了一項宇宙之旅企劃「dear Moon」，他預計邀請八位藝人，並於2023年實施，根據韓媒edaily報導，許多相關人士透露，南韓團體BIGBANG成員TOP將是其中之一。

前澤友作為電子商務企業「Start Today」的創始人，同時也是日本最大的線上購物網站「ZOZOTOWN」的創始人，是日本著名的億萬富豪企業家。他以藝術收藏聞名，也有著獨特的創意及破格的行動，被稱為「日本伊隆馬斯克」（Elon Musk）。2018年時，他計畫於2023年搭乘Space X的宇宙飛行器BFR登上月球參觀的消息傳開後，就已受到了許多人的關注。

前澤友作將這項企畫命名為「dearMoon」，他計畫與8名藝術家一起進行宇宙飛行，8名的旅費將全數由他承擔，為期六天，而參與這項計畫的藝術家也必須符合兩個條件，一是「透過太空旅行能有成長，並對人類和社會提供幫助」，而另一條件為「可以支援同乘者」。

前澤友作曾在9月時上傳了自己與TOP和李秉憲的合照，因此李秉憲是否也會一起參與這項企畫也備受關注。

TOP 2006年時以團體BIGBANG出道，今年2月份時離開了前東家YG娛樂公司，獨立後的他成創立了葡萄酒品牌「T’SPOT」。他對於藝術也十分熱愛，收藏藝術品是他的興趣之一。

日本富豪承擔所有費用 邀請韓團BIGBANG TOP上宇宙旅行