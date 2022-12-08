Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

日本富豪承擔所有費用　邀請韓團BIGBANG TOP上宇宙旅行

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/08 10:17
前澤友作（左）和BIGBANG TOP（右）（圖／截自IG@choi_seung_hyun_tttop）

前澤友作（左）和BIGBANG TOP（右）（圖／截自IG@choi_seung_hyun_tttop）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日本一位著名億萬富翁前澤友作計畫了一項宇宙之旅企劃「dear Moon」，他預計邀請八位藝人，並於2023年實施，根據韓媒edaily報導，許多相關人士透露，南韓團體BIGBANG成員TOP將是其中之一。

前澤友作為電子商務企業「Start Today」的創始人，同時也是日本最大的線上購物網站「ZOZOTOWN」的創始人，是日本著名的億萬富豪企業家。他以藝術收藏聞名，也有著獨特的創意及破格的行動，被稱為「日本伊隆馬斯克」（Elon Musk）。2018年時，他計畫於2023年搭乘Space X的宇宙飛行器BFR登上月球參觀的消息傳開後，就已受到了許多人的關注。

前澤友作將這項企畫命名為「dearMoon」，他計畫與8名藝術家一起進行宇宙飛行，8名的旅費將全數由他承擔，為期六天，而參與這項計畫的藝術家也必須符合兩個條件，一是「透過太空旅行能有成長，並對人類和社會提供幫助」，而另一條件為「可以支援同乘者」。

前澤友作曾在9月時上傳了自己與TOP和李秉憲的合照，因此李秉憲是否也會一起參與這項企畫也備受關注。

TOP 2006年時以團體BIGBANG出道，今年2月份時離開了前東家YG娛樂公司，獨立後的他成創立了葡萄酒品牌「T’SPOT」。他對於藝術也十分熱愛，收藏藝術品是他的興趣之一。

日本富豪承擔所有費用　邀請韓團BIGBANG TOP上宇宙旅行
BIGBANG
TOP
前澤友作
宇宙

相關新聞

繼Twitter後！布局元宇宙預算縮緊　Meta裁員成美科技業最大規模
繼Twitter後！布局元宇宙預算縮緊　Meta裁員成美科技業最大規模
2022/11/07 12:11
蘇媽媽NFT？台灣元宇宙樂園《華燈初上未來版》　搶先沉浸體驗600年後林森北路
蘇媽媽NFT？台灣元宇宙樂園《華燈初上未來版》　搶先沉浸體驗600年後林森北路
2022/11/01 12:03
臉書母公司Meta業績黯淡•股價狂瀉24%　蘋果上季營收寫新猷•矽谷最亮眼
臉書母公司Meta業績黯淡•股價狂瀉24%　蘋果上季營收寫新猷•矽谷最亮眼
2022/10/28 10:49
台灣半導體產業協會年會落幕 劉德音：努力為台灣半導體在國際取得優勢
台灣半導體產業協會年會落幕 劉德音：努力為台灣半導體在國際取得優勢
2022/10/19 19:55
〈投資理財〉元宇宙開啓新紀元 台灣科技產業商機大
〈投資理財〉元宇宙開啓新紀元 台灣科技產業商機大
2022/10/10 23:23

更新時間 : 2022-12-08 11:34 GMT+08:00

最受歡迎

外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
各宗教聯合祭天儀式東台灣開跑 花蓮縣佛教會祈疫劫早日化解、俄烏戰火早日消弭
各宗教聯合祭天儀式東台灣開跑 花蓮縣佛教會祈疫劫早日化解、俄烏戰火早日消弭
【更新】台灣泰山企業快刀砍掉4.33萬張全家股票　大股東龍邦提4疑點•泰山回應澄清
【更新】台灣泰山企業快刀砍掉4.33萬張全家股票　大股東龍邦提4疑點•泰山回應澄清
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
CNN：台灣「地獄」般的交通不利國際觀光發展
CNN：台灣「地獄」般的交通不利國際觀光發展
【更新】中國宣布10項新措施•不再提「動態清零」 春節前機票搜尋量•暴增至3年來最高
【更新】中國宣布10項新措施•不再提「動態清零」 春節前機票搜尋量•暴增至3年來最高
【同小智抄襲？】鄭文燦台大碩士學位遭撤銷 游盈隆批蔡英文交棒鄭改革「請鬼拿藥單」
【同小智抄襲？】鄭文燦台大碩士學位遭撤銷 游盈隆批蔡英文交棒鄭改革「請鬼拿藥單」
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
台灣中科院首入全球百大國防工業名單 軍方：推動國防自主成果
台灣中科院首入全球百大國防工業名單 軍方：推動國防自主成果