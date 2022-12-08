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2022最常搜尋關鍵字為何？Google揭曉謎底

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/08 10:07
倫敦Google辦公室（圖／美聯社）

倫敦Google辦公室（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）你今天Wordle了嗎？搜尋引擎Google公布了2022年最熱搜關鍵字，由玩法簡單、卻頗具挑戰性的猜字遊戲「Wordle」拔得頭籌，同時登上全球與美國搜尋冠軍。

美國軟體工程師沃鐸（Josh Wardle）於2021年寫的字謎遊戲Wordle，一推出就引起全球一股猜字熱。每日一字，五個英文字母，六次猜謎機會，容易上手又得動點腦筋，幾乎已成了許多人每天的例行活動。

BBC指出，許多人絞盡腦汁，想不出答案，便紛紛Google求解，將Wordle拱上了搜尋寶座。就英文詞彙定義搜尋而言，七大熱搜字分別為cacao（可可豆）、homer（全壘打）、canny（精明的）、foray（涉足）、trove（寶庫）、sauté（嫩煎）與tacit（不言明的）。

除了猜字，重大事件也上了Google搜尋榜，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth）與烏克蘭（Ukraine）都進了前五大熱搜。至於名人搜尋排行，強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard），因炒得沸沸揚揚的誹謗官司而進前五。其他還有俄國總統普丁（Vladimir Putin），以及奧斯卡典禮掌摑事件的兩名事主：好萊塢影星威爾史密斯（Will Smith）與主持人、喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）。

延伸閱讀：
在位70年 如錨定人心 英國女王伊莉莎白二世駕崩 享耆壽96歲
一記耳光打出了什麼 威爾史密斯之妻光頭示人 自信重生

有意思的是，Google分析指出，從趨勢報告來看，除了直接鍵入關鍵字，許多使用者也會透過照片、對手機說話等方式進行搜尋。打字、說話還不夠，更有人會對著手機「哼唱」、「吹口哨」，盼能尋得縈繞腦海的那首曲子。

2022最常搜尋關鍵字為何？Google揭曉謎底

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