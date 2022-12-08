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咖啡界愛馬仕！台灣拉花冠軍CHLIV插旗華山　高冷純黑走出九份鬧中取靜

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/08 10:20
CHLIV經過兩年尋覓正式插旗華山。(圖/CHLIV)

CHLIV經過兩年尋覓正式插旗華山。(圖/CHLIV)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）有「咖啡界的愛馬仕」之稱！台灣拉花冠軍Chris Lin打造的精品咖啡CHLIV二店將插旗華山，極簡質感店面坐落於華山百年紅磚六合院，自即日起正式開幕。

CHLIV由三位主理人於2019年九份開設創始店，分別為2016年東京世界拉花公開賽冠軍Chris ，負責營運的Jason、品牌形象設計Andy，首間純黑質感店面在山城巷弄中脫穎而出，和自然景致形成強烈對比，然而卻能讓到訪的旅客遠離塵囂、放下城市的紛亂，靜下心品味生活的細緻。

品牌去年以快閃形式進駐台北華山，高冷色系的純黑餐車在浪漫網美海中突圍，不少旅客幕名前來，手拿一杯拿鐵愜意的坐在華山園區理的矮凳品嘗，似乎預告了此次的設點。

咖啡界愛馬仕！台灣拉花冠軍CHLIV插旗華山　高冷純黑走出九份鬧中取靜
品牌主理人Chris Lin。(圖/CHLIV)

咖啡界愛馬仕！台灣拉花冠軍CHLIV插旗華山　高冷純黑走出九份鬧中取靜
芝麻拿鐵、抹茶拿鐵，竹炭鳳梨酥等都是熱門品項。(圖/CHLIV)

CHLIV為台灣首間以高級精品形象的咖啡品牌，獲得許多知名精品大牌邀請出席VIP活動，更被許多人譽為極黑版Bluebottle、黑色系Arabica％等，品牌傳遞的不僅僅是咖啡饗宴，而是五感的美學體驗，讓咖啡不僅是生活的必需品，也是儀式感。

咖啡界愛馬仕！台灣拉花冠軍CHLIV插旗華山　高冷純黑走出九份鬧中取靜
CHLIV Logo核心是Chris對於每一杯咖啡的堅持，將牛奶注入咖啡時的意象，以表品牌職人精神的初衷。(圖/CHLIV)

咖啡界愛馬仕！台灣拉花冠軍CHLIV插旗華山　高冷純黑走出九份鬧中取靜
Slayer Espresso為品牌量身製作全黑咖啡機。(圖/CHLIV)

使用最頂級的咖啡機品牌Slayer Espresso，量身打造全黑色系咖啡機，特殊的沖煮系統將咖啡風味發揮到極致。店內僅提供義式咖啡，若喜歡手沖不仿可以試試看單品美式，特殊的萃取方式，讓咖啡風味更加堆疊有層次。未來將增加更多特殊的義式單品豆款。

二店的位置更是尋覓近兩年的時間，希望傳遞「Discover the world of CHLIV」，和顧客一起品嚐咖啡探索台灣，已於12月7日於台北華山1914文創園區正式開幕。室內座位以不同尺寸的立方體呈現，以互動性質的裝置藝術為發想，讓消費者在不同的角度看到不一樣的CHLIV。

咖啡界愛馬仕！台灣拉花冠軍CHLIV插旗華山　高冷純黑走出九份鬧中取靜
華山店使用Logo設計座椅區，十分有質感。(圖/CHLIV)

咖啡界愛馬仕！台灣拉花冠軍CHLIV插旗華山　高冷純黑走出九份鬧中取靜咖啡界愛馬仕！台灣拉花冠軍CHLIV插旗華山　高冷純黑走出九份鬧中取靜
華山店坐落於紅磚區，開幕首日吸引不少人朝聖。(圖/CHLIV)

將從台灣出發，創辦人Chris希望透過自身的影響力，讓更多人看見台灣，讓品牌走向國際。打破市場消費型態的框架，提供純外帶及不制式化的座位，希望消費者帶著咖啡和品牌一起探索世界各地。園區立牌也將結合QR CODE互動，讓消費者能跟著3D示意一起找到我們。未來也將提供租借野餐墊的方式，讓大家喝著咖啡享受華山草原的舒適氛圍。

CHLIV Taipei Huashan
全年無休 11:00-19:00
地址：台北市中正區八德路一段1號一樓

CHLIV New Taipei Jiufen
全年無休 10:00-18:00
地址：新北市瑞芳區輕便路59-1號一樓
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更新時間 : 2022-12-08 11:34 GMT+08:00

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