臺灣企銀前進校園 攜手北商大開設信託講堂

臺灣企銀積極響應信託2.0「全方位信託」推動計畫， 落實產學合作，除積極參與金管會「走入校園與社區金融知識」 宣導活動，並擔任金融宣導講師外， 近日更前進國立臺北商業大學辦理金融實務專題講座， 獲得師生熱烈反應及好評。

該行表示，這次課程參加學生超過80人， 課程內容包含信託制度起源、 信託基本架構及辦理各種類型的信託優點等， 除了灌輸學生以信託作為資產配置的工具外， 更以有獎徵答的團康遊戲活絡氣氛，增進學生學習興趣， 並鼓勵學生加入信託相關產業， 期望學生未來能在信託領域發光發熱。

臺灣企銀為持續拓展年輕世代的視野，已於台中科技大學、 銘傳大學等學校舉辦信託2.0課程，更走遍全台各地， 積極參加金管會「走入校園與社區金融知識」 宣導活動講授信託觀念，參與場次超過50場，參加人數逾5, 000人次，對象涵蓋國小至大專院校學生、 社區居民及國軍等族群，顯現該行在推動信託2.0「 校園扎根計畫」的用心。

臺灣企銀推廣信託不遺餘力，今年榮獲金管會「信託業推動信託2. 0計畫評鑑第1期－安養信託獎」績效優良銀行， 更連續五年獲金管會「 信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎肯定， 亦榮獲亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦之「AREA亞洲企業社會責任獎–社會公益發展獎 」殊榮。因應高齡化社會， 該行未來將持續推廣信託理念及整合內部資源， 規劃創新的全方位產品及服務，並透過在地深耕， 以貼近客戶需求的角度守護其資產，落實普惠信託， 成為客戶首選的最佳服務夥伴。