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臺灣企銀前進校園 攜手北商大開設信託講堂

By 台灣英文新聞
2022/12/07 17:38
臺灣企銀前進國立臺北商業大學，為學生宣導信託觀念，落實信託2.0「校園扎根計畫」。(照片由臺灣企銀提供)

臺灣企銀前進國立臺北商業大學，為學生宣導信託觀念，落實信託2.0「校園扎根計畫」。(照片由臺灣企銀提供)

臺灣企銀積極響應信託2.0「全方位信託」推動計畫，落實產學合作，除積極參與金管會「走入校園與社區金融知識」宣導活動，並擔任金融宣導講師外，近日更前進國立臺北商業大學辦理金融實務專題講座，獲得師生熱烈反應及好評。

該行表示，這次課程參加學生超過80人，課程內容包含信託制度起源、信託基本架構及辦理各種類型的信託優點等，除了灌輸學生以信託作為資產配置的工具外，更以有獎徵答的團康遊戲活絡氣氛，增進學生學習興趣，並鼓勵學生加入信託相關產業，期望學生未來能在信託領域發光發熱。

臺灣企銀為持續拓展年輕世代的視野，已於台中科技大學、銘傳大學等學校舉辦信託2.0課程，更走遍全台各地，積極參加金管會「走入校園與社區金融知識」宣導活動講授信託觀念，參與場次超過50場，參加人數逾5,000人次，對象涵蓋國小至大專院校學生、社區居民及國軍等族群，顯現該行在推動信託2.0「校園扎根計畫」的用心。

臺灣企銀推廣信託不遺餘力，今年榮獲金管會「信託業推動信託2.0計畫評鑑第1期－安養信託獎」績效優良銀行，更連續五年獲金管會「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎肯定，亦榮獲亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦之「AREA亞洲企業社會責任獎–社會公益發展獎」殊榮。因應高齡化社會，該行未來將持續推廣信託理念及整合內部資源，規劃創新的全方位產品及服務，並透過在地深耕，以貼近客戶需求的角度守護其資產，落實普惠信託，成為客戶首選的最佳服務夥伴。

更新時間 : 2022-12-07 18:49 GMT+08:00

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