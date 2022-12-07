北富銀創新打造數位理財　創新支付及行動金融

台北富邦銀行致力成為國內數位金融領航者， 積極投入發展便捷的創新金融服務， 不僅深受市場熱烈迴響與客戶高度肯定， 今年已囊括多項國內外數位金融大獎，日前再榮獲《數位銀行家（T he Digital Banker）》以及《全球銀行及金融評論雜誌（Global Banking & Finance Review）》共六大獎項， 彰顯北富銀經營數位金融的卓越成績備受國際肯定。

繼2019年與英國最大線上資產管理公司Nutmeg合作推出「 奈米1號」後，北富銀今年再與富邦投信合作推出「奈米2號」，「 奈米投」運用「切小股」與「再平衡投組運算」 等獨家分割交易技術及帳務運算系統， 讓客戶小額即能享有多元化配置的ETF投資組合， 並依據市場波動或變化動態調整投組配置的整體風險；另外，「 奈米投」提供「邊刷邊投」功能，當消費者獲得刷卡回饋時， 同步記下回饋金額，累積至指定門檻即從客戶帳戶扣款投資。 截至今年10月底為止，北富銀奈米投資產管理規模已達新台幣33 億元，「奈米投」的創新服務以及帶動數位客群成長動能，更榮獲《 數位銀行家》「年度最佳新產品上市-首獎」及《 全球銀行及金融評論雜誌》「最佳新型數位理財服務獎」。

為了提供客戶更便利的使用體驗， 北富銀將最常用的數位金融服務整合於LINE官方帳號中，透過「 一鍵服務」提供存款、外匯、信用卡、貸款、投資等金融服務， 打造以客戶需求為中心的服務模式，同時亦透過LINE官方帳號進 行分群溝通。據北富銀統計， 官方帳號所推播之訊息開啟率高達近四成。北富銀透過LINE官方 帳號所達成的卓越社群經營成效，獲得《數位銀行家》「 最佳社群媒體行銷活動獎」。此外，北富銀、LINE Pay與策略夥伴運用LINE Pay行動支付作為金融服務入口，於「保險服務平台」 實現保費即時查詢、繳費通知、輕鬆繳付及交易安全， 提供客戶一站式金融服務，落實金融服務融入生活，因而榮獲《 全球銀行及金融評論雜誌》「最佳新型保險支付獎」。

為了創造更便捷的支付體驗，北富銀積極協助台北市政府打造「 智慧支付平台pay.taipei」， 讓市民透過網路便可快速繳納超過80項北市生活圈的公用費用。 且北富銀透過「電子支付清分算平台」， 協助北市府整合串接行動支付業者代收對帳及代付撥款等事宜， 大幅節省支付業者與政府機關人力、時間與匯款成本， 實現帳務整合智慧化，今年來已獲多項大獎，日前再獲《 全球銀行及金融評論雜誌》「創新支付傑出獎」肯定。

此外，著眼於「手機即是銀行」的趨勢和行動服務模式， 北富銀積極打造便利的行動銀行APP，提供更完整的個人化服務， 協助客戶快速檢視資產狀況，以及提供線上申購理財商品， 讓客戶不須臨櫃便能享受全面的金融服務，獲得《 全球銀行及金融評論雜誌》「數位財富管理傑出獎」。

北富銀資深副總周郭傑表示，自新冠肺炎疫情以來，國內「零接觸」 數位金融服務快速成長，北富銀積極結合最新科技與應用， 並善用不同通路特性以及結合不同合作夥伴的力量， 一同打造便利的支付生態體系以及數位理財服務， 同時也透過靈活的社群操作，提升客戶對於品牌和服務的黏著度。 未來北富銀將朝數位金融領航的目標邁進， 持續為消費者打造更便利的數位金融服務與生活。

為了鼓勵客戶透過理財實現夢想，北富銀更全新打造「理財小學堂」 ，匯聚豐富多元的理財主題知識內容，除帶領客戶了解「奈米投」 服務之外，更囊括最新投資觀點、市場趨勢， 讓消費者能快速掌握投資熱門議題。北富銀建議， 建立好的理財習慣就從了解自身投資偏好開始，即日起至12月底， 參加北富銀奈米投「理財斷捨離」問卷抽獎活動， 不但可免費獲得北富銀專業投資建議，還可獲得抽獎資格， 有機會獲得LINE POINTS 160點。

為了鼓勵客戶透過理財實現夢想，北富銀打造「理財小學堂」 ，匯聚豐富多元的理財主題知識內容，囊括最新投資觀點、 市場趨勢，讓消費者能快速掌握投資熱門議題。（照片由富邦金控提供）