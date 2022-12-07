臺灣土銀國內全據點通過溫盤驗證　居純公銀之首

為因應國際ESG趨勢，並響應政府淨零排碳目標，臺灣土地銀行依財政部「ESG倡議平臺具體執行方案」與金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」持續精進，2022年加速推動溫室氣體盤查，順利取得台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）核發ISO 14064-1查驗聲明書，為國內百分百純公股銀行率先通過國內全數營運據點盤查驗證之銀行。

土地銀行自2021年取得總行懷寧大樓ISO 14064-1溫室氣體盤查（範疇一、二）驗證後，2022年積極完成國內全數營運據點導入盤查，2023年起除續辦國內據點盤查外，並規劃將國外全數營運據點納入盤查對象，有利逐年檢視減碳成效，邁向低碳營運。

面對氣候變遷帶來的挑戰，土地銀行已簽署支持TCFD，鑑別出短中長期氣候變遷風險與機會，積極研擬相關因應措施，並致力推行環保節能，除了綠色採購項目達成率99.66%，用電量、用紙量及用油量均逐年減少，以實際行動落實節約能源，更全面使用LED燈具、陸續採用高效能空調系統、建置分行太陽能屋頂及取得綠建築標章等實際行動，提升減碳效益。其中土銀員林、斗六、北港及虎尾、南投及草屯分行已完成太陽能發電系統建置，並持續辦理臺中、太平、高雄及苓雅分行等太陽能建置規劃與設計。

近年在積極耕耘下，土地銀行深受各界肯定，2022年榮獲台灣永續能源研究基金會第15屆「永續報告-金融及保險業-第1類銀級」及「永續單項績效-社會共融領袖獎」、卓越雜誌的最佳永續經營獎等殊榮，近兩年亦分別獲得經濟部「政府機關及學校用電效率管理計畫」節電績優丁組第1名、第2名佳績，成績斐然。

鑒於永續發展已為全球及我國重視之核心價值，金融機構具有引導整體社會重視永續發展的關鍵力量，土地銀行為深化ESG理念至業務核心，董事長謝娟娟自上任以來即朝落實「強化經營體質」、「深耕核心業務」、「提升獲利能力」、「推動數位金融」、「深化海外業務」、「落實永續經營」等六大策略目標努力，未來亦將秉持對臺灣土地的溫暖責任，貫徹ESG永續發展之金融方針，以實際行動擴大永續金融影響力。