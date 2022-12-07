新北深耕生命教育　獲獎校數蟬聯全國第一

教育部日前頒發111年度生命教育特色學校暨績優人 員獎，新北市囊括7項獎項，包含特色學校4校、績優人員2位、 優秀行政人員1位；獲獎校數4校再度蟬聯全國最多， 展現新北市績優成效。今(7)日於巿政會議獻獎，跟侯友宜市長分 享獲獎喜悅，侯巿長高度肯定與感謝各級學校推展生命教育的努力付 出。

新北市以創意多元活動、自主豐富課程推動生命教育，結合108課 綱的5大核心素養，校校展現特色活動及課程。 今年新北市榮獲教育部生命教育特色學校有三民高中、大觀國中、 山佳國小、中信國小；績優人員有桃子腳國中小陳瑜老師、 板橋高中林怡君老師及全國唯一優秀行政人員光復國小張明賢校長。

三民高中透過推動生命教育課程與活動， 引領學生正向信念舆逆境處遇的能力、看見亮點、找到生涯目標， 展現自信，理解弱勢族群及自然生態環境的真實處境， 涵養人文與自然關懷精神，進一步承諾奉獻，幫助世界。

大觀國中以「大地春風暖‧觀愛生命情」為理念，課程為軸心， 豐富生命「行」囊，奏響生命「閱」章，滋養生命「服」，從探索、 閱讀、服務來厚實滋養生命，並結合內外部資源， 如孩子在彩繪社區活動中，激發吾愛吾鄉的情懷。

中信國小以「幸福中信‧生命天使」為學校願景，從課程中「心動→ 感動→行動」之循環永續教學，觸動心靈，自我實現， 希望在被愛的同時也學會關懷與付出， 期許成為自己與他人生命的天使。

山佳國小以「穿越時空的愛~圓‧幸福」為課程的核心， 規劃走讀山仔腳、身心健康、樂山佳藥神農園為活動主題， 以點燈轉愛、樂活健康、融合傳承、生命永續為主軸，藉由活動， 認識及覺知自己，讓感動與愛永續傳承，圓滿幸福。

板橋高中林怡君老師，透過自創曲包裝人權議題， 與社區民眾進行跨世代溝通，邀請師生一起參與男裙週， 響應性別平等，讓學生真實感受到尊重，進而自信愛人。 桃子腳國中小陳瑜老師，視孩子如己出，帶領班級親師生合作共好， 引導學生聆聽內在自我，發揮潛能， 兩位老師皆獲得績優人員殊榮肯定，實至名歸。

榮獲全國唯一的績優行政人員光復國小校長張明賢表示， 常存感恩他人的心，生命有無限可能， 教育能讓所有生命活出屬於自己的精彩，生命的延伸綻放， 唯有共好，才能更好！

教育局長張明文表示，「愛」、「健康」、「競爭力」 是新北市重點教育政策，落實生命教育讓學生在「愛」的氛圍下「 健康」成長，帶著溫度，廣結善緣與人互動，讓自己更具競爭力。

教育部生命教育特色學校暨績優人員獲獎單市政會議獻獎後合影。（照片來源：新北市教育局提供）

教育部生命教育特色學校暨績優人員獲獎單位於市政會議獻獎，侯友宜市長(左5)。（照片來源：新北市教育局提供）