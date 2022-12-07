新北市師生臺日教育交流多元繽紛　中和高中學生雙語介紹特色課程

今年適逢臺日教育交流20週年，教育部於12月初舉 辦20週年紀念及慶祝活動，新北市教育局昨(6)日安排日本大阪 府台灣進學塾代表谷井隆夫、千葉縣等教育委員會指導室長、 教育長及校長共14位參訪新北市中和高中， 學生全程用雙語介紹學校閱讀、科技和美感教育特色課程， 展現學生國際素養，雙方並期待疫情解封後持續連結交流， 開創新的國際交流藍圖。

教育局表示，新北與日本有深厚的歷史文化背景，目前有27所高中 職國中小與日本36校締結姊妹校，涵蓋東京、京都、大阪、 廣島等縣市，疫情期間仍持續以線上方式進行交流互動及學習。

此次實地參訪的中和高中是新北市的國際教育資源中心， 疫情期間仍持續積極推動國際交流先導參訪、接待媒合， 並成立日本交流社群， 協助媒合本市學校與日本學校進行保護海洋減少垃圾等倡議行動。 校長劉淑芬表示，此次中和高中於臺日交流20週年紀念活動展現新 北特色課程，結合科技、雙語與美感教育， 將新北市創新教育加速器計畫培訓課程呈現機器人與T1足球競賽， 以及水上龍舟操控體驗展現中和高中特色課程， 引起許多日本的校長們高度興趣， 直呼未來有機會將帶師生到中和高中交流參訪， 我們也期盼日本與新北學校有更多教育旅行及互訪交流， 共同拓展學生國際視野。

除此之外，淡水正德國中與日本姊妹校墨江丘中學校交流已經邁入第 8年，面對這3年來疫情，兩校透過遠端視訊及書信、賀卡、 文化箱等方式進行交流，學生製作簡報和影片介紹淡水的漁人碼頭、 紅毛城、小白宮等風景名勝，鐵蛋、魚酥和阿給等特色名產， 墨江丘中學校學生也用英文分享自己對淡水美食的心得， 雙方學校著手明年實地參訪淡水一日體驗。

另淡江中學自1914年日治時期建校以來，經歷3位日本校長並與 日本互動交流逾百年，透過茶道、花道、書法、橄欖球社團和ste am等體驗及深入當地家庭homestay的活動， 體會彼此當地生活。

還有淡水商工也與日本電子專門學校有近20年的交流情誼， 以技職群科教學合作， 從接待家庭中體驗在地文化至產學見習中體悟職人精神， 在現有情感與交流基礎下，更期待明年即將重啟交流活動與互訪， 豐厚雙方學生的國際體驗及視野。

三重高中2018年與古佐田丘中學校學生交流兩國傳統童玩， 學生體驗日本傳統童玩劍玉、羽子板，也分享台灣陀螺與毽子， 並自信滿滿的用英語介紹台灣的庶民美食臭豆腐、大腸麵線等， 交流現場的海報並以中、英、日三種文字呈現， 讓日本師生充分認識台灣精采的夜市飲食文化， 最後一起製作台灣伴手禮鳳梨酥，享受繽紛五感的文化交流喜悅！

教育局長張明文表示，臺日雙方在現有情感與交流基礎下， 可持續加強雙方師生的教育文化合作，期待2023年即將重啟交流 活動與互訪，豐厚雙方學生的國際體驗及視野。 未來師生可透過跨國線上交流、 實體互訪及短期交換學習更多元的交流方式， 擴大合作關係和學習效益， 新北市學校將與更多日本學校締結姊妹校，建立國際夥伴關係。

新北市淡江中學與茨城縣茗溪學園來訪書法交流 。（照片來源：新北市教育局提供）

新北市淡江中學學生自助規劃日本城市探訪課程。（照片來源：新北市教育局提供）