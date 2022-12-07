新北市師生臺日教育交流多元繽紛　中和高中學生雙語介紹特色課程

今年適逢臺日教育交流20週年，教育部於12月初舉辦20週年紀念及慶祝活動，新北市教育局昨(6)日安排日本大阪府台灣進學塾代表谷井隆夫、千葉縣等教育委員會指導室長、教育長及校長共14位參訪新北市中和高中，學生全程用雙語介紹學校閱讀、科技和美感教育特色課程，展現學生國際素養，雙方並期待疫情解封後持續連結交流，開創新的國際交流藍圖。
教育局表示，新北與日本有深厚的歷史文化背景，目前有27所高中職國中小與日本36校締結姊妹校，涵蓋東京、京都、大阪、廣島等縣市，疫情期間仍持續以線上方式進行交流互動及學習。
此次實地參訪的中和高中是新北市的國際教育資源中心，疫情期間仍持續積極推動國際交流先導參訪、接待媒合，並成立日本交流社群，協助媒合本市學校與日本學校進行保護海洋減少垃圾等倡議行動。校長劉淑芬表示，此次中和高中於臺日交流20週年紀念活動展現新北特色課程，結合科技、雙語與美感教育，將新北市創新教育加速器計畫培訓課程呈現機器人與T1足球競賽，以及水上龍舟操控體驗展現中和高中特色課程，引起許多日本的校長們高度興趣，直呼未來有機會將帶師生到中和高中交流參訪，我們也期盼日本與新北學校有更多教育旅行及互訪交流，共同拓展學生國際視野。
除此之外，淡水正德國中與日本姊妹校墨江丘中學校交流已經邁入第8年，面對這3年來疫情，兩校透過遠端視訊及書信、賀卡、文化箱等方式進行交流，學生製作簡報和影片介紹淡水的漁人碼頭、紅毛城、小白宮等風景名勝，鐵蛋、魚酥和阿給等特色名產，墨江丘中學校學生也用英文分享自己對淡水美食的心得，雙方學校著手明年實地參訪淡水一日體驗。
另淡江中學自1914年日治時期建校以來，經歷3位日本校長並與日本互動交流逾百年，透過茶道、花道、書法、橄欖球社團和steam等體驗及深入當地家庭homestay的活動，體會彼此當地生活。
還有淡水商工也與日本電子專門學校有近20年的交流情誼，以技職群科教學合作，從接待家庭中體驗在地文化至產學見習中體悟職人精神，在現有情感與交流基礎下，更期待明年即將重啟交流活動與互訪，豐厚雙方學生的國際體驗及視野。
三重高中2018年與古佐田丘中學校學生交流兩國傳統童玩，學生體驗日本傳統童玩劍玉、羽子板，也分享台灣陀螺與毽子，並自信滿滿的用英語介紹台灣的庶民美食臭豆腐、大腸麵線等，交流現場的海報並以中、英、日三種文字呈現，讓日本師生充分認識台灣精采的夜市飲食文化，最後一起製作台灣伴手禮鳳梨酥，享受繽紛五感的文化交流喜悅！
教育局長張明文表示，臺日雙方在現有情感與交流基礎下，可持續加強雙方師生的教育文化合作，期待2023年即將重啟交流活動與互訪，豐厚雙方學生的國際體驗及視野。未來師生可透過跨國線上交流、實體互訪及短期交換學習更多元的交流方式，擴大合作關係和學習效益，新北市學校將與更多日本學校締結姊妹校，建立國際夥伴關係。
新北市淡江中學與茨城縣茗溪學園來訪書法交流 。（照片來源：新北市教育局提供）
新北市淡江中學學生自助規劃日本城市探訪課程。（照片來源：新北市教育局提供）