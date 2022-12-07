國內生醫與大健康領域創新獎項最高殿堂「國家新創獎」

台灣企業界最高榮譽獎項「國家新創獎」中的「企業新創獎」於12月3日於2022台灣醫療科技展中舉辦國內最大規模「國家新創獎授獎典禮暨Demo Day盛會」。為鼓勵致力研發創新、挑戰突破、佈局未來之市場標竿，由90位醫界權威、科研領袖、政府首長、產業科技與投資評估專家共同遴選、推薦，不僅是台灣創新研發殿堂的最高榮耀，歷屆獲獎項目更成為產業矚目的市場焦點！

2022年「國家新創獎」已來到第19屆，今年度更開放七大創新領域申請：(1)智慧醫療與健康科技 (2)生技製藥與精準醫療 (3)創新醫材與診斷技術 (4)農業與食品生技、(5)特化材料與應用生技 (6)環境科技與能源應用 (7)創新防疫科技。

頒獎典禮邀請到國家首長、頂尖醫療機構與科技大廠、指標創投、跨國生醫企業等超過1,500位等創新領袖出席，「國家新創獎」持續推進創新技術發表、政府獎助資源連結、國內外產業對接與醫療機構採用指標推薦，讓新創動能不只被看見！更要拓展合作與創新應用、擴大企業佈局！其中兩位在產品創新與初創企業上表現亮眼、受到各界矚目！

創新點亮市場明燈 LightSPA光療衣 東奧綻光芒

曾任職電腦產業高階主管十多年的「昇締生技」總經理李寬鴻表示，光療衣LightSPA的研發，是來自親人一次燒燙傷意外，開啟了他在光療衣的研究之路，除了放棄令人稱羨的高薪工作投入紡織圈，他更耗時6年、結合台大燒燙中心及國際紡織大廠技術研發，發現陽光中只有ＵVA＆UVB對皮膚有害，其他的光對人體是有益處的，為此透過多項國際專利紡織技術認證，實現輔助燒燙傷病患治療的目標。

昇締生技組織了台灣多家紡織大廠的技術合作，再把光療的技術導入到產品之中，運用特殊雙層紡織技術，使布品照射太陽光時產生結構改變，有效阻隔紫外線而保留有益光波，創新研發出LightSPA光療衣，並於2020年獲選為東奧選手布料，今年2022獲頒「企業新創獎」的「智慧醫療與健康科技類」獎項，產品行銷遍布美洲、東南亞及日本等國家，可說是實至名歸。

用數據打造醫療新生態 跨界生技「創」造數以「兆」萬計的可能性

而運用醫療大數據的收集分析，協助醫生管理診所、提升技術能力，創造更好的醫療品質，也讓病患擁有更好的看診體驗，於2020年成立的「創兆生物科技」獲得「初創企業獎」的「防疫科技類」獎項，做的就是這樣的事！

創辦人羅士傑醫師本身是隱形矯正專業的牙科醫師，出生自家族中有30多位的醫生家庭，本身擁有十種不同醫學領域證照，目前正持續著腦科所博士班研讀醫療產業的IP開發，羅士傑醫師以「數智化賦能醫療數據平台」為主，協助醫師開業、轉型、AI人工辨識…等，用智慧服務領先業界，在創立短短三個月即獲得金控公司的創投MOU以及能源轉投資。「創兆生物科技」結合了醫療、科技、零售產業的專業人士，預計將從牙醫診所擴展到中醫診所，明年也將佈局前進美國、東南亞、日本等三個國際市場，未來發展令人期待。