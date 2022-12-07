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接受斯洛維尼亞勞工報專訪　駐奧地利代表處大使張小月呼籲國際社會支持台灣

By 台灣英文新聞－編輯
2022/12/07 16:42
駐奧地利代表處大使張小月接受斯洛維尼亞全國最大報勞工報(Delo)專訪（圖／駐奧地利代表處）

駐奧地利代表處大使張小月接受斯洛維尼亞全國最大報勞工報(Delo)專訪（圖／駐奧地利代表處）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）駐奧地利代表處大使張小月接受斯洛維尼亞全國最大報勞工報(Delo)專訪，於12月3日以「我們相信民主更佳」為題刊登。張小月說明台灣防疫成果及兩岸關係等議題，並呼籲國際社會支持台灣，共同對抗獨裁，以減低台海戰爭風險。

張小月說明全球雖仍未完全抑制新冠疫情，但台灣一切都朝全面正常化方向發展，國境已解封，旅客也逐漸回流。台灣對疫情反應極快，政府即時公開告知防疫情形，雖在疫情中遭受衝擊，但經濟表現良好，與中國持續掩蓋新冠疫情的情形對比強烈。

另外，針對當今世界最大危機是烏克蘭戰爭或台海危機的問題，張小月表示，世界應密切關注中國對台灣的威脅。中國堅持聲稱台灣是其領土的一部分，完全違背事實，但中國對台灣施加巨大壓力，軍事威脅不斷。習近平也於二十大報告中稱拒絕放棄武統台灣的可能性，因此台灣積極做好準備，確保如果中共入侵將付出沉重的代價，以減低中共攻擊台灣的可能性。

她也認為美、日、澳、加、印度等國不會坐視台灣受攻擊，因為台灣作為半導體大國具重要戰略地位，對台攻擊也是對國際社會利益的攻擊。為避免台海戰事如烏克蘭戰爭一樣發生，國際社會應全力支持台灣，例如支持台灣的國際參與訴求。她並呼籲全世界所有民主國家都應團結對抗中共的意識形態，以證明民主是更佳的模式。

張小月也說明台灣人認同的發展，指出絕大多數人均持台灣認同，而不自認是中國人。90%以上台灣人都支持維持現狀，重視民主制度，不想成為中國的一部分，且香港的命運已顯示中共不可信，也讓台灣人更加珍惜擁有的自由。
駐奧地利代表處
張小月

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