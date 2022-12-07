拿下喬治亞州民主黨握參議院絕對優勢　川普輔選又失利共和黨內質疑增強

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）塵埃落定！美國期中選舉參議院最後一席次喬治亞州，確定由民主黨籍現任參議員華諾克拿下，這也確立了民主黨在參議院共100個席次中，掌握51席次的絕對優勢。被川普欽定的共和黨參選者再度失利，也將激化對川普的質疑以及尋求共和黨內其他領導者的呼聲。

美國11月舉行期中選舉，參議院其中99個席次陸續揭曉，民主黨以50席次取得些微優勢，但並非真正多數。換句話說，兩黨若僵持不下時，得由同為民主黨籍的副總統兼任參議院長賀錦麗（Kamala Harris）打破僵局。因此，拿下懸而未決的喬治亞州，才真正賦予民主黨在參議院的絕對優勢，成為真正的多數。

據紐約時報報導，喬治亞州的現任參議員華諾克（Raphael Warnock）與其共和黨的挑戰者、由川普加持的候選人沃克（Herschel Walker）在首輪投票中，都未獲得過半選票，因此依法在12月6日舉行第二輪投票。華諾克最終以51.4%的得票率打敗僅得48.6%的沃克，鞏固了民主黨在參議院的絕對優勢。

CNN報導指出，作為傳統「紅州」的喬治亞州在此次選舉中是搖擺州，只要川普（Donald Trump）仍是共和黨內具影響力的人物，該州在選舉中就會是關鍵戰場。然而這次的結果顯而易見，沃克作為川普欽點的參選人，又獲得剛連任成功地共和黨籍喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）明確支持，他依然吞下敗北的滋味。

這樣的結果與其歸咎於沃克，倒不如說是該州不斷變化的人口結構、經濟發展以及民主黨策略性又有組織性的工作，使得喬治亞州成為搖擺州。

報導指出，自1992年來，從未有共和黨的總統候選人在喬治亞州失利。然而自川普連任以後，由民主黨的拜登（Joe Biden）入主白宮，民主黨籍參議員更在2021年的競選中在喬治亞州拿下兩個席次。2022年，民主黨華諾克再度贏得一個參議院的席次，並打敗由川普背書的沃克。

喬治亞州的失利迅速帶來影響，川普11月就率先宣布投入2024年總統大選，然而隨著川普期中選舉所推舉的候選人接連失利，都可能激怒支持者，為潛在的競爭對手壯膽，並削弱共和黨選民對川普的信心。隨著沃克的落選，共和黨內的指責聲浪恐將再度延續下去，並演變成對尋求其他黨內領導者的呼聲。