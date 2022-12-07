CNN：台灣「地獄」般的交通不利國際觀光發展

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）Covid-19後疫情時代，台灣已鬆綁國境，開放外國人入境觀光，但CNN報導，台灣道路狀況連連，為了吸引以及留住國際旅客，首先必須改善道路安全問題。

臉書（Facebook）粉絲專頁「台灣是個行人地獄」（Taiwan is a living hell for pedestrians），成立於2021年12月，短短一年時間已有13,943人追蹤，創辦人為旅居澳洲墨爾本後回到故鄉台灣的楊先生（Ray Yang）。他說自己在路上「幾乎要被駕駛輾過」的反文化衝擊，促使他成立了粉絲專頁。

楊先生在幾周前接受美國CNN專訪談到台灣行人遭遇的日常困境，他說：「台灣的城市有個共同問題，缺少人行空間以及讓行人步行的連貫人行道」。

Covid-19肆虐近3年，疫情期間流失觀光收入，而在解除入境限制以及強制檢疫措施後，台灣政府盼逐步恢復疫前千萬旅客的榮景，在2025年前吸引一千萬國際旅客。

不過，為了吸引以及留住國際旅客，台灣必須首先改善其道路安全，將駕駛與行人安全考量在內。

報導提到，台灣以美食、自然風景以及待客之道聞名——但它也以危險的道路聞名，包括澳洲、加拿大、日本以及美國在內的多個國家，都特別指出了台灣道路狀況連連。

「小心橫衝直撞的機車騎士⋯⋯穿越街道要特別注意，因為許多駕駛不尊重行人路權」，美國國務院這樣警告。

加拿大政府更不客氣：「機車騎士不尊重交通法規。他們非常魯莽。」

楊先生引述台灣政府數據，只有42%的市區道路有人行道。但這還不是全貌。道路可能很狹窄，停滿汽機車，被路燈柱子以及變電箱擋住，被盆栽以及招牌擋住店門口。行人常常「被迫」走上車道。

而且，一些人行道由不同的表面與高度拼湊而成，造成行人不便，例如推嬰兒車的家長走在騎樓時，有時必須手提嬰兒車，而輪椅人士被迫在人行空間與車道之間進進出出閃避障礙物。

行人穿越道路時，或者走在人行道上，時常必須向騎士與駕駛捍衛自己的路權。

楊先生引述國立成功大學交通管理科學系的鄭祖睿教授說法：「在台灣，有句俗話說，台灣人的友善，在坐到方向盤前方的那一刻，就煙消雲散」。

根據數據，2021年在台灣有2962人於交通事故中丟失生命，也就是每十萬人有12.67人死亡，高出日本近六倍、英國五倍。

談到台灣道路安全的癥結點，台灣交通安全協會副理事長林志學說，主要在於缺乏更新的道路工程與設計專業，道路設計指南「模糊不清」而且「只存在於紙上」並且「選擇性地執行」，以及優先考慮私家車勝於大眾運輸工具、自行車騎士與行人的「以車為本」設計。

隨著台灣在1960年代開始實現道路現代化，其挪用了源自美國高度優先考量汽車而非人的道路設計指南。然而，當其他國家開始從道路設計顧及弱勢用路人，例如行人與自行車騎士的需求時，台灣已遠落人後。

台灣眾多政府部門對於道路建設與管理擁有治理權，不但複雜化了責任上的分工，也削弱了改革的努力，這些都無濟於事。

除了安全隱憂與缺乏行人友善的空間，台灣缺乏大眾運輸，這也會限制交通樞紐之外的旅遊業發展。

如何解決問題？

多年來，台灣政府意識到道路安全問題，並主要透過向大眾宣傳繫好安全帶以及戴安全帽，還有打擊酒駕以解決問題。

台灣政府還發佈了最新版的道路設計實踐手冊，劃設了臨時的人行道，在一些地區也改進了道路設計。

林副理事長說，專家認為政府在改善交通安全一貫方式是訴諸更多的警力，以及增設更多的交通號誌還有測速照相機，但這些零碎的措施不必然有效。

林副理事長說，我們太依賴執法，重點應該在於設計更安全的道路基礎建，以及加強駕駛訓練與教育。」