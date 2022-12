Netflix影集「初戀」熱播！宇多田光神曲《First Love》再度翻紅　強勢攻占台灣串流冠軍

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)Netflix影集「初戀」播出後,讓宇多田光的經典歌曲《First Love》再度翻紅,登上台灣音樂串流平台冠軍寶座。

綜合媒體報導,由佐藤健和滿島光領銜演出,寒竹百合執導,日劇《初戀》靈感源自日本「平成歌姬」宇多田光23年前發行的《First Love》與2018年的《初戀》,描述一對年輕戀人瘋狂墜入愛河,20年後重逢的超虐愛情故事,演出陣容包含日本知名新秀夏帆、山田葵、向井理、小泉今日子等。

宇多田光在1999年為松嶋菜菜子、瀧澤秀明主演的師生戀經典日劇《魔女的條件》獻唱《First Love》,當時洗腦歌迷傳唱度高,隨著《初戀》影集近日上映,讓該曲再度成為焦點,不少歌迷回憶湧上心頭。

宇多田光推特工作帳號轉發「宇多田光《First Love》在台灣的熱播50強拿下第一」的新聞,宇多田光昨(6)日發文,「哇,台灣!這太神奇了!我不敢相信15歲錄的歌曲,24年後會衝上熱播榜榜首!」宇多田光回應歌迷補充,《First Love》在其他台灣音樂串流平台及其他榜單也是冠軍,「天哪!太瘋狂了!」

不少粉絲秀出宇多田光收藏也有人敲碗台北演唱會,「這個CD是我在1999年買的,上禮拜看了劇才知道其中意思,我又愛上了這首歌」、「台灣的KTV錢櫃,這首歌也是第一名喔」、「感謝你的歌曲陪我渡過了許許多多人生的時光,也希望你能夠來台灣舉辦個人演唱會」。

Wow Taiwan, this is amazing. I can’t believe a song I recorded at 15 is topping the Viral chart 24 years later! https://t.co/3wJM5L2nYA