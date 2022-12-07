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Netflix影集「初戀」熱播！宇多田光神曲《First Love》再度翻紅　強勢攻占台灣串流冠軍

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/07 16:46
宇多田光神曲《First Love》再度翻紅。（圖／翻攝自宇多田光推特）

宇多田光神曲《First Love》再度翻紅。（圖／翻攝自宇多田光推特）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)Netflix影集「初戀」播出後，讓宇多田光的經典歌曲《First Love》再度翻紅，登上台灣音樂串流平台冠軍寶座。

綜合媒體報導，由佐藤健和滿島光領銜演出，寒竹百合執導，日劇《初戀》靈感源自日本「平成歌姬」宇多田光23年前發行的《First Love》與2018年的《初戀》，描述一對年輕戀人瘋狂墜入愛河，20年後重逢的超虐愛情故事，演出陣容包含日本知名新秀夏帆、山田葵、向井理、小泉今日子等。

宇多田光在1999年為松嶋菜菜子、瀧澤秀明主演的師生戀經典日劇《魔女的條件》獻唱《First Love》，當時洗腦歌迷傳唱度高，隨著《初戀》影集近日上映，讓該曲再度成為焦點，不少歌迷回憶湧上心頭。

宇多田光推特工作帳號轉發「宇多田光《First Love》在台灣的熱播50強拿下第一」的新聞，宇多田光昨（6）日發文，「哇，台灣！這太神奇了！我不敢相信15歲錄的歌曲，24年後會衝上熱播榜榜首！」宇多田光回應歌迷補充，《First Love》在其他台灣音樂串流平台及其他榜單也是冠軍，「天哪！太瘋狂了！」

不少粉絲秀出宇多田光收藏也有人敲碗台北演唱會，「這個CD是我在1999年買的，上禮拜看了劇才知道其中意思，我又愛上了這首歌」、「台灣的KTV錢櫃，這首歌也是第一名喔」、「感謝你的歌曲陪我渡過了許許多多人生的時光，也希望你能夠來台灣舉辦個人演唱會」。
宇多田光
Netflix
初戀
日劇
日本

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