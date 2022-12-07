問君2022年台灣代表字是啥? 萬物齊「漲」啦！

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）全球通膨、物價飛漲的痛苦心聲，忠實反映在「台灣2022代表字大選」。沒錯！今年由「漲」在55個代表字中脫穎而出，成為本年度台灣社會的最佳寫照。

已邁入第15年的「台灣2022代表字大選」由中國信託文教基金會與聯合報合辦，廣參各方意見，匯集55個代表字，經由民眾電話與網路、簡訊投票共計75385票後選出。票選第一到第十名的2022年度代表字，依序為漲、撐、騙、假、望、盼、困、亂、轉、偽。

聯合報報導，「漲」字由中華電信董事長謝繼茂推薦。他表示，今年受到俄烏戰爭、能源吃緊、疫情未平、供應斷鏈、美國貨幣緊縮政策等多重因素影響，造成物價上漲。如此切中人心聲的代表字，拿下7871票。

收穫6768票的「撐」字，由中信文教基金會董事長馮寄台推薦。他表示，新冠肺炎讓世界苦撐三年，撐到國門開放，迎向更多挑戰：全球經濟衰退、緊張的兩岸關係等。台灣人憑著韌性，百年來撐過許多難關，未來定能逆風撐船，突破困境。

今年九合一選舉，「論文門」牽連勝廣，一人中箭多人落馬的巨大效應也反映在今年的代表字上，第3名「騙」、第4名「假」與第10名「偽」、第11名「拗」以及13名「剽」都與之相關。

「騙」字由政大傳播學院教授蘇蘅推薦，以6595票拿下第三名。其推薦理由指出，從柬埔寨人蛇詐騙，到學歷論文抄襲造假，欺騙衝擊社會信任，希望早日重拾人心良善。

「假」字出自教育部前部長曾志朗。他認為，社會假象不斷，高官假情假義、假公濟私、假裝不認識。社會充斥假新聞、假訊息；學術界出現假論文、假學歷，造成假教授、假博士與假碩士。監獄假釋真放、柬埔寨假聘用真詐騙、論文假機密真封存，擔心台灣變成假民主真獨裁。

台大醫院院長吳明賢推薦「偽」的理由為「論文抄襲、學歷真假、疫苗效果、種類和劑數紛爭、社群網路疫情訊息之亂，真偽難分難解，至為關鍵的一年。」

104人力銀行董事長楊基寬推薦「拗」，取自政治人物與生俱來的烏賊基因；作家王正方推薦「剽」，他引述國語辭典釋義剽竊為，抄襲他人著作，取他人財物。剽，票字旁邊一把刀，割收選票。

「台灣年度代表字大選」以刻畫了當年的社會意向與民眾想法著稱。從2008年的「亂」、2009年的「盼」、2010年的「淡」、2011年的「讚」、2012年的「憂」、2013年的「假」、 2014年的「黑」、2015年的「換」、2016年的「苦」到2017年的「茫 」、2018年的「翻」、2019年的「亂」、2020的「疫」、2021年的「宅」，字字珠璣的反應了民眾對台灣社會乃至國際局勢的批判與訴求。