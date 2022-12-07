韓媒Ｄ社再爆料　李昇基前東家惡行惡狀 苛扣開支宵夜連三角飯糰都不敢吃

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓藝人李昇基日前爆出出道18年來，從未收到任何經紀公司Hook娛樂所給付的音源收入，遭公司代表權真英嗆是「賠錢歌手」，隨後權真英多年來的惡行惡狀不斷地遭爆料。李昇基出道初期的經紀人亦接受了韓媒Dispatch的採訪，20年前團隊一週的公費不僅只有15萬韓元（約3,750元台幣），連買咖啡喝也得看權真英的眼色。

根據南韓最大的爆料媒體Dispatch報導，李昇基出道初期時的經紀人接受採訪時表示，20年前Hook每個禮拜所給予團隊的公費僅有15萬韓元（約$3,750元台幣），而團隊裡包含了李昇基、經紀人、造型師，因此工作時幾乎都是在小吃店裡吃的，即便如此公費也常常不夠用。李昇基偶爾會問能不能去吃好吃的，常常自掏腰包讓經紀人拿自己的卡去結帳，連宵夜想吃三角飯團都得小心翼翼。

前經紀人也提到，公司似乎特別針對李昇基，他曾跟著公司其它的藝人跑活動，但該藝人的團隊卻能到中式餐廳點很多菜來吃，而李昇基連喝星巴克都遭權真英嗆「你憑甚麼喝星巴克」，而不給予報帳。

前經紀人說道，雖然當時李昇基還是新人，但跑一場活動唱三首歌還是可以賺700~1,000萬韓元不等（約17.5萬~25萬台幣），以前曾經一天跑2、3個活動，但吃飯時也只敢在休息站或車子裡吃，除非李昇基拿個人信用卡結帳。

關於公司要現任經紀人勸導李昇基用個人信用卡結帳一事，前經紀人表示，權真英現在和20年前一模一樣，令他感到毛骨悚然，因李昇基並不是沒有讓公司賺錢，權真英也是不斷地在換車。

除了金錢方面外，前經紀人說道，當時早上接李昇基時，他常常喊著很累，後來才從造型師口中得知，權真英常常在半夜和朋友喝酒時，將李昇基叫到與住處相隔遙遠的江南KTV一起唱歌。

1日時李昇基已與Hook娛樂解除合約，Hook娛樂亦承認了未結算音源收入的事實，權真英也發出聲明，和李昇基的糾紛會以個人財產負全責，但此話一出似乎也讓網友更憤怒表示「這本來就不是妳的錢」。