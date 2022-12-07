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台灣2300萬筆個資網上賣 賴清德、顧立雄受害 藍營痛批「資安即國安」攏係假

今年10月14日已有媒體踢爆，2300萬筆戶政資料遭駭並被公然販售，賣家更公然宣稱資料來自台灣內政部戶政司全球資訊網。副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄和經濟部長王美花等人的戶籍資料被發現遭到販售；此外，資料中竟還有台灣民眾的勞保資訊、民進黨前秘書長洪耀福的投保單。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/12/07 15:01
國民黨團7日召開記者會，呼籲蔡政府重視資安漏洞，勿忽視國安危機。（圖／國民黨團提供）

國民黨團7日召開記者會，呼籲蔡政府重視資安漏洞，勿忽視國安危機。（圖／國民黨團提供）

（台灣英文新聞／張雅鈞　台北報導）今年10月網路論壇BreachForums有人兜售2300萬筆台灣人個資，不僅包含戶政、勞保、兵役資料，副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄和經濟部長王美花的個資更已遭販賣。藍營痛批蔡政府高舉「資安即是國安」旗幟，大舉成立數發部、資安署，卻門戶洞開、束手無策，呼籲政府重視國安危機。

今年10月14日已有媒體踢爆，2300萬筆戶政資料遭駭並被公然販售，賣家更公然宣稱資料來自台灣內政部戶政司全球資訊網。

政府資安事件逐年攀升 卻無增列防護預算

國民黨總召曾銘宗今日在記者會上指出，據立法院預算中心統計資料，政府資安事件自108年的674件，上升到110年的733件，其中「非法入侵」事件大幅增加，自108年的265件，短短兩年翻倍到110年的523件，顯見政府資安問題越來越嚴重。

曾銘宗進一步說明，近期政府重大個資外洩事件，包括了105年5月中華郵政商城1.7萬個資遭駭、105年10月勞動部就業通網站3萬筆個資外洩、106年2月外交部網站1萬筆個資外洩、107年8月台北市衛生局298筆個資遭駭、108年6月銓敘部59萬筆公務員個資外洩、110年11月國稅局記帳士個資外洩，以及今年11月2300萬筆戶政資料遭駭上網販售。

他痛批，政府部門遭駭外洩個資日益嚴重，然而中央政府僅編列8億左右的資安防護經費預算，卻無增列預算防堵個資外洩，顯示蔡政府對資安防護根本就不重視。

內政部否認戶籍資料外洩 政府高層資料遭販售

國民黨首席副書記長謝衣鳯指出，內政部否認被外洩販賣的是我國戶籍資料，然而經駭客「8」比對，在BreachForums論壇上販售的2300萬筆資料是新個資，且是有身分證字號與戶籍家人資料的最新「戶政資料」

更有甚者，駭客「8」發現副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄和經濟部長王美花等人的戶籍資料已遭到販售；此外，資料中竟還有台灣民眾的勞保資訊、民進黨前秘書長洪耀福的投保單。

藍委賴士葆怒斥，2300萬筆資料中，更包含11萬筆兵役資料，內政部兵役司以「格式不同」為由否認外洩資料，根本是「在騙外行人。」

賴士葆也提及，11月20日勞動部遭駭50萬筆個資，受害者包括警察、軍人、政府部門官員。他抨擊，蔡英文對外宣稱「資安即是國安」卻出現資安、國安大破口，任2300萬國人個資遭駭並在網路上待價而沽，敢問政府、網路安全機制、安全閘門何在？

資安署無用？資安處理外包恐成漏洞

賴士葆還指出，全國公務員有36萬人，資訊處理人才只有3500人，不到1%，行政院說缺口900人要委外執行，他質疑，民進黨政府成立數發部，下轄又有資安署，為何資訊安全處理要外包？外包單位將資料流出又該如何？他呼籲民進黨政府，不要以為外包出去，責任就了，必須嚴肅看待個資外洩的問題。
資安
資安即國安
數發部

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