台灣2300萬筆個資網上賣 賴清德、顧立雄受害 藍營痛批「資安即國安」攏係假

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）今年10月網路論壇BreachForums有人兜售2300萬筆台灣人個資，不僅包含戶政、勞保、兵役資料，副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄和經濟部長王美花的個資更已遭販賣。藍營痛批蔡政府高舉「資安即是國安」旗幟，大舉成立數發部、資安署，卻門戶洞開、束手無策，呼籲政府重視國安危機。

今年10月14日已有媒體踢爆，2300萬筆戶政資料遭駭並被公然販售，賣家更公然宣稱資料來自台灣內政部戶政司全球資訊網。

政府資安事件逐年攀升 卻無增列防護預算

國民黨總召曾銘宗今日在記者會上指出，據立法院預算中心統計資料，政府資安事件自108年的674件，上升到110年的733件，其中「非法入侵」事件大幅增加，自108年的265件，短短兩年翻倍到110年的523件，顯見政府資安問題越來越嚴重。

曾銘宗進一步說明，近期政府重大個資外洩事件，包括了105年5月中華郵政商城1.7萬個資遭駭、105年10月勞動部就業通網站3萬筆個資外洩、106年2月外交部網站1萬筆個資外洩、107年8月台北市衛生局298筆個資遭駭、108年6月銓敘部59萬筆公務員個資外洩、110年11月國稅局記帳士個資外洩，以及今年11月2300萬筆戶政資料遭駭上網販售。

他痛批，政府部門遭駭外洩個資日益嚴重，然而中央政府僅編列8億左右的資安防護經費預算，卻無增列預算防堵個資外洩，顯示蔡政府對資安防護根本就不重視。

內政部否認戶籍資料外洩 政府高層資料遭販售

國民黨首席副書記長謝衣鳯指出，內政部否認被外洩販賣的是我國戶籍資料，然而經駭客「8」比對，在BreachForums論壇上販售的2300萬筆資料是新個資，且是有身分證字號與戶籍家人資料的最新「戶政資料」。

更有甚者，駭客「8」發現副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄和經濟部長王美花等人的戶籍資料已遭到販售；此外，資料中竟還有台灣民眾的勞保資訊、民進黨前秘書長洪耀福的投保單。

藍委賴士葆怒斥，2300萬筆資料中，更包含11萬筆兵役資料，內政部兵役司以「格式不同」為由否認外洩資料，根本是「在騙外行人。」

賴士葆也提及，11月20日勞動部遭駭50萬筆個資，受害者包括警察、軍人、政府部門官員。他抨擊，蔡英文對外宣稱「資安即是國安」卻出現資安、國安大破口，任2300萬國人個資遭駭並在網路上待價而沽，敢問政府、網路安全機制、安全閘門何在？

資安署無用？資安處理外包恐成漏洞

賴士葆還指出，全國公務員有36萬人，資訊處理人才只有3500人，不到1%，行政院說缺口900人要委外執行，他質疑，民進黨政府成立數發部，下轄又有資安署，為何資訊安全處理要外包？外包單位將資料流出又該如何？他呼籲民進黨政府，不要以為外包出去，責任就了，必須嚴肅看待個資外洩的問題。