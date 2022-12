首屆STAART必看！韓劇《雖然是精神病但沒關係》御用插畫家展出　台灣最美飯店登場.

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「STAART亞洲插畫藝術博覽會」(STAART Illustration Art Fair)由有「台灣最美飯店」之稱的高雄承億酒店「承億集團」戴俊郎董事長、與自由人藝術公寓及台北插畫藝術節策展人顏寧志共同創建,預計連續舉辦三年,今年首屆將於12月22至25日登場。

亮點一:《雖然是精神病但沒關係》御用插畫家Jamsan蠶山



L Gallery-Jamsan。(圖/STAART)

韓國插畫界的代表人物蠶山為韓劇《雖然是精神病但沒關係》(It's Okay to not be Okay)御用插畫家,其創作種類多元,其創作Nike新產品廣告案得到美國廣告獎的肯定。

該劇由《嫉妒的化身》、《男朋友》的朴信宇導演與《Jugglers》的趙容作家合作打造。講述因為沉重的人生重負而拒絕愛情的精神病院男看護,和一名擁有反社會人格不懂愛的童話女作家,兩人相遇後互相撫平傷痛治癒彼此的傷痕,如童話般浪漫、超越生死的愛情故事。

亮點二:劉正堃Abei「放空時光」



劉正堃「放空時光」。(圖/STAART)

從飯店1樓與高雄市圖書總館間大草坪就能看見知名跨域藝術家Abei劉正堃大型人偶裝置「放空時光」(Lay Down And Take It Easy),也將展出MASK BIG BOY與Hua Hua IN HAND兩件大型充氣立體裝置。劉正堃Abei與張芝菁Gi共同經營ELEBBIT大象兔有限公司。並於2014年開始於社群平台發表插畫作品,描繪生活中時髦與有溫度的人事物,因此開啟了插畫家的身份。

Abei認為,這個展會對插畫藝術家來說不僅是一種有溫度的展覽形式,也可能為亞洲的插畫藝術生態系帶來質變的契機,透過參與,插畫創作者有機會重新審思自己在商業應用和當代藝術之間自在轉換身份的彈性,而商業市場也因創作者的藝術成就而需重新制定較合理的作品估值,藏家則以購藏行動來支持喜愛的插畫藝術家,持續不懈地挑戰自己,帶著更成熟且高品質的藝術創作走向國際。

亮點三:三金設計師王宗欣

王宗欣「八腳馬之夢」。(圖/STAART)

擅長將錄像藝術作品融入商業空間,作品曾受邀於紐約時裝週、上海寶龍美術館、波蘭波茲南藝術週展出,同時也是金曲獎最佳MV導演、及張惠妹ASMR 世界巡回演唱會NFT藝術總監的新媒體藝術家王宗欣,在這次展會中亦帶來自己的系列作品與藏家交流,王宗欣很樂見台灣終於有一個以插畫藝術為主軸的新藝博會品牌問世,認為「以插畫為主題的藝博會似乎模糊了創作形式間的框架,挑戰過去商業用途插畫設計和映照社會現況的藝術之間看似壁壘分明的界線,為創作者和受眾衝撞出一個灰色地帶,自由地多元思考並擁有屬於自己的觀點和解讀。」

亮點四:桑拿大可



桑拿大可。(圖/STAART)

作品以人物與服裝為創作主軸,大部分的作品以電繪、水彩和壓克力顏料呈現,以大膽隨興的筆觸,乾淨利落的構圖,點出整幅畫的細節,他常藉由網路吸收時尚資訊,用個人插畫風格詮釋人物的穿衣哲學,透過眼神、肢體,讓畫面有了個性,細膩的色彩與帶點搞怪、不合乎常理的線條,建構出一幅幅天馬行空的畫作,讓人感到放鬆和療癒。

亮點五:最美飯店冠軍承億酒店



承億酒店無邊際泳池。(圖/STAART)

在7樓承風青鳥書店可與青年藝術收藏家、插畫藝術家在主題論壇中近距離互動;14樓至16樓近40間客房匯聚了約90位來自台灣、日本、韓國、馬來西亞、泰國、澳門的插畫藝術家;24樓高空懸挑透明無邊際泳池及25樓挑高的閱讀大廳等公共區域,將會看到張育嘉知名的巨大黑色章魚氣球「美獸」、藝術家戴明德的創作和「走進林夕的詩情世界」特展大幅作品展示,以及知名作詞家黃俊郎的快閃畫室。

本屆展出的畫廊有333畫廊、藝術時代、等號、琢璞藝術中心、自由人藝術公寓、Pièce、L gallery(韓國)、The Bridge Art等,作品價格大致落在300美金到3000美金之間,

亮點六:曲家瑞策劃三大單元



曲家瑞擔任展會顧問。(圖/曲家瑞臉書)

曲家瑞同時身兼大學教授、藝術家、作家、策展人等多重角色,將於展會中親自策劃三個單元,分別為最具代表的玩具插畫系列作品展出,帶領實踐大學媒體傳達設計系所優秀學生的創作聯展、與兒童插畫藝術家Max的作品展出。

STAART 亞洲插畫藝術博覽會 Illustration Art Fair

▍大眾展期|2022年12月23日 – 12日25日

▍展覽地點|高雄承億酒店(高雄市前鎮區林森四路189號)

▍所有票種販售中|Accupass、ibon、Klook、承億酒店官網:一日票 NT460、雙人一日票 NT800、高鐵聯票NT460、VIP套票(含貴賓日票與特刊)NT1,200、承億酒店藝術住房專案(含一泊一食、入場卷x2、特刊x2、高美館皆川明特展票x2)NT8,000