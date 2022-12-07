台灣忠泰美術館《感知現場》特別企劃　放鬆瑜珈、河床劇團、周書毅接棒登場

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 忠泰美術館新推出藝術家王德瑜與建築師林柏陽共同跨界創作的《感知現場─建築×藝術跨界展》，將美術館化為一件作品，引領觀眾以自身感知來定義現場，展期長達四個月，精彩活動將陸續登場。

展覽特別活動包含與專業身體瑜珈團隊－諾瑪瑜珈於展場舉辦的《感知身體》瑜珈工作坊，以及特邀知名表演藝術團體－河床劇團為展覽專屬創作的《50次呼吸》特別展演，國際知名舞蹈家暨編舞家－周書毅與金音獎最佳民謠專輯得主－王榆鈞，專屬為展覽編創的《在現場》跨界演出等。

《感知身體》瑜珈工作坊

本場活動邀請專業身體瑜珈團隊－諾瑪瑜珈講師，以基礎瑜珈動作，帶領學員進行身心學中的身心流動體驗，透過放鬆肢體、疏通關節，增加內在的流動感、身體的活動度與柔韌性，以及透過肌膜的動作探索，讓身心得到適當的舒展與放鬆，進一步與身體對話，透過一系列肢體活動提高身體感官知覺、開發自我覺察能力、體會身體的當下經驗。

活動日期： 2022/12/15（四）、2023/01/12（四）

報名網址：https://tinyurl.com/2enuwt24

《感知現場─50次呼吸》河床劇團 特別展演

我們平均每分鐘呼吸 12 至 20 次，但我們上次停下來，感受空氣進出我們身體的過程、維繫我們的生命是什麼時候？這個計畫是對這日常基礎行為的時間冥想，一個以表演者50次呼吸為界的創造性時光。本場次邀請表演藝術團體－河床劇團，專屬為展覽製作《50次呼吸》特別展演，以表演藝術做為創作媒介，引領觀眾實際參觀作品的同時，與空間互動交織成特別的互動體驗，探索身體感知的各種可能。

活動日期：2022/12/17（六）、2022/12/18（日）

報名網址：https://tinyurl.com/2msqymkf

《感知現場─在現場》周書毅 x 王榆鈞 特別演出

本場活動邀請獲國際競賽肯定的舞蹈家暨編舞家-周書毅，以及金音獎最佳民謠專輯得主-音樂創作者王榆鈞，專屬為《感知現場》展覽編創的跨界演出，藝術家將於現場隨空間裝置變化演出舞蹈及音樂，邀請觀眾從身體出發，感知個體、個體與空間、個體與群體在不同空間中互動交織的對話關係，重新體驗、探索及感知在生活中的存在與對話時刻。

活動日期：2023/1/8（日）、2023/1/15（日）

報名網址：https://tinyurl.com/2mndasqc

【展覽資訊】

感知現場─建築×藝術跨界展

日期：2022年10月15日(六)至2023年2月12日(日)

地點：忠泰美術館（臺北市大安區市民大道三段178號）

開放時間：週二至週日10:00-18:00（週一休館）

參觀資訊：採預約參觀制，開放現場候補，全票100元、優待票80元（學生、65歲以上長者、10人以上團體）；身心障礙者與其陪同者一名、12歲以下兒童免票（優待票及免票須出示相關證件）

週三學生日：每週三憑學生證可當日單次免費參觀（需事先預約）

參觀預約：https://reurl.cc/O4KYMR

官網：http://jam.jutfoundation.org.tw/exhibition/3726​​​​​​