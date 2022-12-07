12/7台灣新增16,741例COVID-19確定病例：16,694例本土、47例境外移入　另增26例死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增16,741例COVID-19確定病例，分別為16,694例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。



指揮中心表示，今日新增之16,694例本土病例，為7,575例男性、9,096例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,758例)，臺中市(2,213例)，高雄市(2,032例)，桃園市(1,941例)，臺北市(1,507例)，臺南市(1,220例)。



指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為21例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月23日至12月4日，死亡日期介於8月31日至12月4日。





指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為22例男性、25例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本、希臘及韓國(各1例)移入，另44例感染國家均調查中。入境日期介於今年11月7日至12月6日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,412,200例確診，分別為38,034例境外移入、8,374,112例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,548例COVID-19死亡病例，其中14,531例本土，另17例為境外移入。