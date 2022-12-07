Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

12/7台灣新增16,741例COVID-19確定病例：16,694例本土、47例境外移入　另增26例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/07 14:18
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增16,741例COVID-19確定病例，分別為16,694例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,694例本土病例，為7,575例男性、9,096例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,758例)，臺中市(2,213例)，高雄市(2,032例)，桃園市(1,941例)，臺北市(1,507例)，臺南市(1,220例)。

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為21例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月23日至12月4日，死亡日期介於8月31日至12月4日。

12/7台灣新增16,741例COVID-19確定病例：16,694例本土、47例境外移入　另增26例死亡12/7台灣新增16,741例COVID-19確定病例：16,694例本土、47例境外移入　另增26例死亡

指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為22例男性、25例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本、希臘及韓國(各1例)移入，另44例感染國家均調查中。入境日期介於今年11月7日至12月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,412,200例確診，分別為38,034例境外移入、8,374,112例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,548例COVID-19死亡病例，其中14,531例本土，另17例為境外移入。
新冠肺炎

相關新聞

12/4台灣本土1萬2981例 增29死、中重症108例　另有38例境外移入
12/4台灣本土1萬2981例 增29死、中重症108例　另有38例境外移入
2022/12/04 14:24
世衛稱全球9成人口具新冠肺炎抵抗力 譚德塞：防疫鬆散恐致新變種流行
世衛稱全球9成人口具新冠肺炎抵抗力 譚德塞：防疫鬆散恐致新變種流行
2022/12/03 15:46
歷史性的一刻！口罩解禁這一天終到來 台灣邁向疫後日常
歷史性的一刻！口罩解禁這一天終到來 台灣邁向疫後日常
2022/12/01 20:05
【12/1台灣本土+15,595例／死亡+53例】兒童重症累計276人　MIS-C占比6成7、共184例
【12/1台灣本土+15,595例／死亡+53例】兒童重症累計276人　MIS-C占比6成7、共184例
2022/12/01 14:31
11/25台灣本土+14,138例、死亡+56例　40多歲女新冠合併腸胃道穿孔 救治近月仍死亡
11/25台灣本土+14,138例、死亡+56例　40多歲女新冠合併腸胃道穿孔 救治近月仍死亡
2022/11/25 14:25

更新時間 : 2022-12-07 15:45 GMT+08:00

最受歡迎

外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
【更新】台灣泰山企業快刀砍掉4.33萬張全家股票　大股東龍邦提4疑點•泰山回應澄清
【更新】台灣泰山企業快刀砍掉4.33萬張全家股票　大股東龍邦提4疑點•泰山回應澄清
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口
金英光首次挑戰連續殺人犯　韓劇「命定之人」以交友軟體看人心脆弱及黑暗面
金英光首次挑戰連續殺人犯　韓劇「命定之人」以交友軟體看人心脆弱及黑暗面