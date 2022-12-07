（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）「天冷要多穿衣服，不然會著涼感冒！」這是許多老一輩常掛在嘴邊的叮嚀，但這句話有科學根據嗎？據美國最新研究發現，低溫會降低鼻腔細胞防禦病毒的能力，這也就是為何流感、RSV和新冠肺炎等疫情總在冬天迅速蔓延。

該篇研究於6日發表在「過敏及臨床免疫學期刊」（Journal of Allergy and Clinical Immunology），由麻省眼耳醫院和美國東北大學共同研究。團隊抽取受測者的鼻腔細胞進行體外研究，測試其對抗冠狀病毒、兩種鼻病毒的反應。

研究人員表示，鼻腔細胞會釋放細胞外囊泡（extracellular vesicles，EV），一種微小囊泡組成的噴霧狀物，在鼻腔吸入細菌會觸發免疫反應，細胞外囊泡便會將細菌包覆、攻擊消滅。

在正常體溫下，細胞外囊泡可以成功消滅病毒，但是當外部氣溫從攝氏23度降至4度時，鼻腔內部溫度會下降約攝氏5度，此時釋放細胞外囊泡的數量會減少42%，對入侵者的反擊能力跟著減弱，這也剛好解釋了為什麼在寒冷的月份病毒傳染會明顯增加。

該研究的作者之一、麻州眼耳醫院的Benjamin Bleier醫師告訴CNN記者說，隨著COVID-19病例數再次激增，戴口罩是一個相當有效的自我防護方式，概念是幫鼻子上穿上一件毛衣一樣，當鼻腔溫度越溫暖，先天免疫的防禦機制才能發揮作用。

美國研究：低溫不利鼻腔細胞擊敗病毒 戴口罩可阻絕冷空氣入侵