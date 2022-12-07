Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

美國研究：低溫不利鼻腔細胞擊敗病毒　戴口罩可阻絕冷空氣入侵

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/07 16:53
美國最新研究發現，低溫會降低鼻腔細胞防禦病毒的能力。（圖/pixabay）

美國最新研究發現，低溫會降低鼻腔細胞防禦病毒的能力。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）「天冷要多穿衣服，不然會著涼感冒！」這是許多老一輩常掛在嘴邊的叮嚀，但這句話有科學根據嗎？據美國最新研究發現，低溫會降低鼻腔細胞防禦病毒的能力，這也就是為何流感、RSV和新冠肺炎等疫情總在冬天迅速蔓延。

該篇研究於6日發表在「過敏及臨床免疫學期刊」（Journal of Allergy and Clinical Immunology），由麻省眼耳醫院和美國東北大學共同研究。團隊抽取受測者的鼻腔細胞進行體外研究，測試其對抗冠狀病毒、兩種鼻病毒的反應。

研究人員表示，鼻腔細胞會釋放細胞外囊泡（extracellular vesicles，EV），一種微小囊泡組成的噴霧狀物，在鼻腔吸入細菌會觸發免疫反應，細胞外囊泡便會將細菌包覆、攻擊消滅。

在正常體溫下，細胞外囊泡可以成功消滅病毒，但是當外部氣溫從攝氏23度降至4度時，鼻腔內部溫度會下降約攝氏5度，此時釋放細胞外囊泡的數量會減少42%，對入侵者的反擊能力跟著減弱，這也剛好解釋了為什麼在寒冷的月份病毒傳染會明顯增加。

該研究的作者之一、麻州眼耳醫院的Benjamin Bleier醫師告訴CNN記者說，隨著COVID-19病例數再次激增，戴口罩是一個相當有效的自我防護方式，概念是幫鼻子上穿上一件毛衣一樣，當鼻腔溫度越溫暖，先天免疫的防禦機制才能發揮作用。

美國研究：低溫不利鼻腔細胞擊敗病毒　戴口罩可阻絕冷空氣入侵
低溫
感冒

相關新聞

台灣11/6早晚偏涼: 五結鄉最低溫16.7度　宜蘭地區有大雨機率
台灣11/6早晚偏涼: 五結鄉最低溫16.7度　宜蘭地區有大雨機率
2022/11/06 09:44
秋季7種病毒齊發中！交替感染引台灣校園病假潮 各症狀一次看
秋季7種病毒齊發中！交替感染引台灣校園病假潮 各症狀一次看
2022/10/20 20:25
注意！台灣氣象局發布大雨特報　台中大甲清晨最低溫10.8度
注意！台灣氣象局發布大雨特報　台中大甲清晨最低溫10.8度
2022/04/03 09:29
【寒流來襲•保暖有訣竅】北市接獲至少27例OHCA、高雄25例　台灣各地方政府紛啟動「低溫關懷機制」
【寒流來襲•保暖有訣竅】北市接獲至少27例OHCA、高雄25例　台灣各地方政府紛啟動「低溫關懷機制」
2022/02/21 15:34
躲被窩！台灣新北市瑞芳區6.2度　 10縣市亮非常寒冷橙色燈號
躲被窩！台灣新北市瑞芳區6.2度　 10縣市亮非常寒冷橙色燈號
2022/02/20 09:36

更新時間 : 2022-12-07 17:16 GMT+08:00

最受歡迎

外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
【更新】台灣泰山企業快刀砍掉4.33萬張全家股票　大股東龍邦提4疑點•泰山回應澄清
【更新】台灣泰山企業快刀砍掉4.33萬張全家股票　大股東龍邦提4疑點•泰山回應澄清
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口
金英光首次挑戰連續殺人犯　韓劇「命定之人」以交友軟體看人心脆弱及黑暗面
金英光首次挑戰連續殺人犯　韓劇「命定之人」以交友軟體看人心脆弱及黑暗面