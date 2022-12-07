台灣輩分最高建築師高而潘辭世　享耆壽95歲

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 北美館設計者、台灣戰後第一代建築巨擘高而潘先生11月14日辭世，享耆壽95歲。告別式12月1日於台北第一殯館舉行。

台灣輩分最高的建築師高而潘近日辭世，文化部長李永得聞訊深表哀悼並表示，高而潘建築師經年從事建築實務與教學不輟，其作品忠實反映當代台灣社會、經濟與文化的進展與成就，是1960年代以來現代建築在台灣實踐的見證。

文化部新聞稿表示，高而潘建築師1928年生於台北，1951年畢業於台南工學院建築系（今國立成功大學），並通過公務人員高等考試建設人員及工業技師考試及格。1965年起執教於淡江大學及中國文化大學建築系，1966年成立高而潘建築師事務所，歷任台北市建築師公會、中華民國全國建築師公會理事長。

高而潘建築師作品遍布全台，類型多元，尤以胡適墓園、新淡水高爾夫球場俱樂部、月裡山莊、台北市立美術館與華視大樓等為知名代表作。其於1980及1984年獲台北市政府優良設計獎、1993年以冬山河親水公園榮獲第15屆建築師雜誌國際合作優良設計獎、1996年獲頒內政部營建署第2屆中華民國傑出建築師獎，並於1999年獲選中華民國建築學會第1屆會士。

文化部所屬國立台灣博物館自2007年起開始推動「二次戰後台灣經典建築設計圖說徵集數位化計畫」，高而潘建築師將其執業生涯的8000餘幅建築圖說全數捐贈給台博館收藏，已全部完成數位化且上網公開，並於2020年策辦「高瞻遠矚：高而潘建築作品珠玉展」及出版展覽專書。